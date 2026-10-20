Declaran Alerta Amarilla para seis comunas de la región Metropolitana por crecida del río Mapocho

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla por crecida para las comunas de Maipú, Padre Hurtado, Talagante, Peñaflor, El Monte y Melipilla.

De acuerdo con la información proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica “Río Mapocho en Pte. Rinconada de Maipú”, ubicada en la comuna de Maipú, indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral amarillo y presenta una tendencia al alza en las próximas horas, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua.

El umbral Amarillo establecido por la DGA, indica una situación de riesgo manifestada, la cual, bajo un pronóstico o condición desfavorable, podría alcanzar una alerta roja, generando en tal caso, una situación de emergencia.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Amarilla por crecida para las comunas de Maipú, Padre Hurtado, Talagante, Peñaflor, El Monte y Melipilla, vigente a contar de este martes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que con la declaración de la Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

(Imagen referencial)

PURANOTICIA