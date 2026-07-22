DC niega respaldo al plan de Reconstrucción y acusa que el ministro Quiroz "le mintió al país"

El Partido Demócrata Cristiano desmintió al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y rechazó haber respaldado la megarreforma del Gobierno.

A través de una declaración pública emitida este miércoles, la DC acusó al secretario de Estado de "mentir al país" y advirtió que no aceptará que se use su capital político para validar un proyecto que "no representa sus convicciones".

La declaración de la falange señala que “rechazamos categóricamente las declaraciones del Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha pretendido instalar la idea de que la Democracia Cristiana votó favorablemente la denominada ‘megareforma’ impulsada por el Gobierno”.

“Esa afirmación es falsa, el ministro Quiroz la mintió al país. La Democracia Cristiana no ha comprometido su respaldo político a una iniciativa cuyo contenido central contradice nuestros principios que inspiran y orientan nuestra acción política”, agrega el escrito.

Añade que “respaldamos plenamente el trabajo serio, responsable, autónomo y de cara a la ciudadanía de nuestra diputada y diputados, quienes han actuado con convicción legislativa, impulsando mejoras concretas en beneficio de las comunas, fortaleciendo el municipalismo y la protección de las y los adultos mayores de nuestro país”.

“No aceptaremos que el Gobierno utilice el prestigio, la historia y el capital político de la Democracia Cristiana para atribuirse triunfos legislativos y darle legitimidad a un proyecto que no lo tiene para intentar validar una reforma que, en esencia, no representa nuestras convicciones”, agrega.

Finaliza asegurando que “la Democracia Cristiana seguirá legislando con independencia, responsabilidad y siempre al servicio de Chile, sin aceptar presiones, interpretaciones interesadas ni declaraciones engañosas”.

PURANOTICIA