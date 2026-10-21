Data Influye: 61% considera necesario que el Presidente Kast realice un cambio de gabinete antes de fin de año

De acuerdo con el estudio de opinión Data Influye, elaborado entre el 15 y el 19 de octubre de 2026, un 61% considera necesario que el Presidente José Antonio Kast realice un cambio de gabinete antes de que termine este año. En tanto, un 15% estima que no es necesario y un 24% responde que no sabe.

Ante un eventual cambio de gabinete, un 40% considera que el desempeño del Gobierno se mantendría igual, mientras un 25% cree que mejoraría y un 8% que empeoraría. Un 27% señala que no sabe qué efecto tendría esta decisión.

Respecto de las áreas en las que se considera más urgente realizar cambios, Hacienda y manejo económico concentra el 26% de las primeras menciones, seguida por Interior y coordinación política del Gobierno (10%), Seguridad y prevención del delito (10%), Trabajo (9%), Educación (9%) y Salud (8%).

En materia económica, un 47% atribuye al manejo económico del actual Gobierno la mayor responsabilidad por la situación económica que vive Chile, mientras un 14% menciona las decisiones económicas del gobierno anterior y un 8% la situación económica internacional, incluidas las guerras y los conflictos.

EVALUACIÓN DE KAST

El sondeo también arrojó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast alcanza un 25% mientras su desaprobación llega al 58%, cuatro puntos menos que el mes anterior. Un 17% no aprueba ni desaprueba su conducción.

En la evaluación de autoridades, Iván Poduje registra un 31% de opiniones positivas (muy buena y buena) y un 37% de negativas (mala y muy mala). Le siguen May Chomali, con un 30% de evaluaciones positivas y un 16% de negativas, y Catalina Parot, con un 29% de opiniones positivas y un 24% de negativas.

Respecto de la oposición, un 18% aprueba la forma en que está desarrollando su labor, un 53% la desaprueba y un 28% no aprueba ni desaprueba su desempeño.

SITUACIÓN ECONÓMICA

En tanto, un 45% califica su situación económica personal como mala o muy mala, mientras un 43% la considera ni buena ni mala y un 12% la evalúa como buena o muy buena.

Sobre los plazos de recuperación de la economía del país, un 68% considera que tardará más de dos años, un 21% estima que tomará entre uno y dos años, un 9% cree que se recuperará en un año y un 2% proyecta un plazo de seis meses.

Respecto de las perspectivas para este año, un 53% cree que la economía chilena decaerá durante 2026. En tanto, un 31% considera que se estancará y un 16% estima que progresará.

PURANOTICIA