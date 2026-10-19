Cuerpo de Bomberos de Santiago ordenó acuartelamiento preventivo ante llegada de sistema frontal

El Cuerpo de Bomberos de Santiago se acuartelará a partir de las 18:00 horas de este lunes 19, ante los pronósticos meteorológicos que anticipan condiciones adversas en la región Metropolitana durante los próximos días.

La medida fue dispuesta por el comandante de la institución, Giorgio Tromben, con el objetivo de mantener disponibles a los voluntarios y el material necesario en los cuarteles para responder de manera oportuna y eficiente a las posibles emergencias.

Adicionalmente se han determinado otras medidas de acción preventivas:

- En las comunas de Las Condes y Lo Barnechea se ha realizado una sectorización preventiva en relación con las áreas ya afectadas el pasado 8 de octubre, así como con las quebradas que pudieran activarse.

- En base a la sectorización ya señalada, se distribuirán compañías a los sectores previamente asignados.

- Se ha designado a un Oficial de Comandancia como Oficial de Enlace en la unidad de monitoreo de emergencias de la Municipalidad de Las Condes, medida que podría replicarse en otras de las 9 comunas que atiende el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

- En caso de ser necesario, las compañías con carros especializados realizarán recorridos preventivos por aquellas zonas que pudieran presentar algún grado de dificultad.

De manera paralela, la institución se encuentra trabajando de manera coordinada con todas las autoridades correspondientes para disponer de los recursos que sean necesarios ante cualquier emergencia que se produzca.

PURANOTICIA