Cuatro fallecidos y 160 accidentes de tránsito deja el fin de semana largo

Carabineros informó esta mañana de domingo que, en lo que va del fin de semana largo, se han registrado 160 accidentes carreteros con un saldo de cuatro personas fallecidas.

Además, reportó que hasta anoche habían salido 273.222 vehículos desde la Región Metropolitana. La proyección es que lo hagan cerca de 400 mil vehículos.

También se han efectuado 26.014 controles y fiscalizaciones, con 7.049 exámenes realizados a los conductores a nivel nacional.

En estos controles fueron detenidas 73 personas y se registraron 973 infracciones a nivel nacional.

Para este fin de semana largo, las autoridades dispusieron las siguientes medidas:

- Peaje a Luca ($1.000): Para el retorno de mañana lunes 29, la medida estará vigente de 07:00 a 12:00 horas en las Rutas 68, 5 Sur y 5 Norte.

- Rebaja para camiones: Descuento del 50% en los peajes de las Rutas 68 y 5 Norte durante el lunes, entre las 00:00 y las 07:00 horas.

- Restricción de camiones: Se aplicarán bloqueos en horarios de mayor flujo en las Rutas 5 Norte, 68 y 5 Sur para facilitar el tránsito de vehículos livianos.

- Horarios de mayor congestión: Para el retorno, el peak de tráfico se concentrará mañana lunes 29 entre las 16:00 y las 20:00 horas.

PURANOTICIA