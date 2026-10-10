Cuatro detenidos y drogas incautadas tras allanamientos del OS7 en Renca

Carabineros del Departamento OS7 allanaron cuatro domicilios en la población Lo Velásquez, comuna de Renca, Región Metropolitana, en un operativo contra el microtráfico de drogas. Cuatro personas fueron detenidas.

Los allanamientos se concretaron mediante órdenes judiciales de entrada y registro, y respondieron a antecedentes vinculados a denuncias efectuadas por vecinos a través del Fono Drogas 135, canal dispuesto para entregar información relacionada con este tipo de ilícitos.

Como resultado de las intervenciones, fueron detenidos tres hombres de 26, 23 y 23 años y una mujer de 66 años, sin antecedentes penales.

En los domicilios intervenidos, Carabineros incautó 3 kilos y 788 gramos de marihuana, 97 gramos de pasta base de cocaína y 14 gramos de clorhidrato de cocaína. Además, se decomisaron $487.450 en dinero en efectivo y otras especies asociadas a la actividad ilícita.

Los detenidos y la droga incautada fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

PURANOTICIA