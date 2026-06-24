Cuarto integrante de banda que protagonizó encerrona que conmocionó al país se entregó a Carabineros: tiene 17 años

Carabineros confirmó que un cuarto imputado por la encerrona ocurrida este martes en San Bernardo, en la que murió un niño de 12 años, se entregó voluntariamente.

Se trata de un adolescente de 17 años, quien llegó hasta la 14ª Comisaría acompañado por su padrastro. Posteriormente, fue puesto a disposición del OS9 de Carabineros, unidad que lidera las diligencias investigativas del caso.

Con esta detención, ya son cuatro los imputados aprehendidos por el crimen que ha generado conmoción a nivel nacional. La policía mantiene la búsqueda de un quinto integrante de la banda, cuya captura sería inminente.

Los cuatro detenidos serán puestos este miércoles a disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo para su respectivo control de detención y eventual formalización. Además, existe un quinto arrestado por el delito de receptación, cuya situación procesal será revisada por separado.

Durante la tarde del martes fueron detenidos los primeros tres imputados, de 17, 18 y 20 años. Según los antecedentes de la investigación, el menor de edad habría conducido el vehículo robado que arrastró a la víctima por varios kilómetros tras quedar enredada en el cinturón de seguridad durante el asalto.

Posteriormente se concretó la entrega del segundo adolescente de 17 años, quien ya había sido identificado por los equipos investigadores. De acuerdo con información policial, tanto él como los demás integrantes de la banda registran antecedentes por delitos vinculados a encerronas.

Los cuatro imputados enfrentan cargos por robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.

Se espera que la Fiscalía Metropolitana Occidente solicite la prisión preventiva para los adultos involucrados y la internación provisoria para los menores de edad.

PURANOTICIA