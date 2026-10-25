Criteria: Desaprobación del Presidente Kast sube al 64% y aprobación cae al 27%

En última encuesta Criteria, la aprobación del Presidente José Antonio Kast llegó al 27%, un punto porcentual menos que en la medición anterior, mientras que su desaprobación subió cuatro puntos, alcanzando el 64%.

Los ministros con mayor nivel de conocimiento fueron Ximena Rincón (80%), Jorge Quiroz (70%), Iván Poduje (68%) y Martín Arrau (61%). Los secretarios de Estado con menor nivel de conocimientos fueron Daniel Mas (23%), Francisca Toledo (22%) y Francisco Riveros (19%).

Entre los titulares de cartera que la ciudadanía tiene una opinión positiva están Ximena Rincón (38%), Tomás Rau (37%) y Jorge Quiroz (28%).

La encuesta también abordó eventuales indultos a militares condenados por violaciones a los derechos humano, el 61% de las personas dijo estar en desacuerdo de entregar este beneficio, mientras que el 28% señaló estar de acuerdo.

En cuanto a indultar a militares condenados por estos delitos que padezcan una enfermedad terminal, el 56% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo y un 36% se mostró de acuerdo.

Respecto a indultos a carabineros condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social, el 53% expresó estar en desacuerdo y un 40% está de acuerdo.

PURANOTICIA