Criteria: Desaprobación de Kast llega al 72% y la aprobación baja al mínimo histórico de 18%

En la última encuesta Criteria, la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó seis puntos, llegando al 18%, mientras que su desaprobación subió cinco puntos, alcanzando el 72%.

En cuanto a las expectativas económicas, el 60% de los encuestados cree que la situación económica del país estará peor y el 13% piensa que estará mejor.

Sobre la economía del hogar, un 46% afirma que su situación será peor y apenas un 15% espera que sea mejor. En tanto, respecto de las posibilidades de encontrar o mejorar un puesto de trabajo, un 53% anticipa un escenario desfavorable y solo un 14% espera una mejora.

Respecto a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el 79% de las personas está en desacuerdo que el secretario de Estado continúe en el cargo, frente a un 16% de acuerdo y un 5% que no tiene una posición clara.

Entre quienes conocen la acusación constitucional, un 68% está de acuerdo con que la oposición la presente, además un 72% está de acuerdo con que el ministro pueda ser destituido de su cargo y un 20% está en desacuerdo.

En cuanto al paro de camioneros, un 97% ha escuchado o leído sobre las movilizaciones. Un 80% manifiesta estar de acuerdo y un 15% dijo estar en desacuerdo, solo un 5% indicó que no tiene una posición clara. Un 88% considera las demandas muy o algo justificadas, mientras que un 9% las estima poco o nada justificadas.

PURANOTICIA