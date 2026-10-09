Corte Suprema rechaza recurso de amparo del senador Calisto en causa por fraude al fisco y fraude de subvenciones

La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada de 15 de septiembre de 2026, dictada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que rechazó el recurso de amparo deducido por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto en contra de la resolución pronunciada el 4 de septiembre de este año por el juez titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, Mario Devaud Ojeda, por la que se desestimó la solicitud de ampliación del plazo de investigación formulada por la defensa en una causa por fraude al Fisco y fraude de subvenciones, y no acogió la cautela de garantías deducida en relación con el acceso a determinados soportes digitales aportados por otro coimputado.

La defensa del parlamentario pretendía con su recurso de amparo la reapertura de la investigación en circunstancias que no existía ninguna diligencia pendiente y, por otra parte, solicitaba acceder a antecedentes investigativos aportados por otro coimputado en la causa y que no fueron incorporados a esta investigación, sino que a otras causas que se iniciaron a raíz de su declaración.

En este sentido, la Corte de Apelaciones había desestimado la acción constitucional, considerando que, con los nuevos antecedentes aportados por el coimputado del amparado, el Ministerio Público ordenó la instrucción de nuevas investigaciones, independientes y ajenas a la causa en la que se adoptaron las resoluciones por esa vía impugnadas y en que fue objeto de acusación.

Añadió el fallo que consta del informe evacuado que, en la audiencia de 4 de septiembre del año 2026, el Ministerio Público manifestó que todos los elementos recogidos en la investigación se encontraban a disposición de los intervinientes y que las diligencias cuya realización habían motivado la reapertura de la investigación se encontraban terminadas. En el mismo sentido, sostuvo la Ilustrísima Corte que el mismo 4 de septiembre en que el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación y formuló acusación, acompañó los antecedentes de ésta, disponiéndose posteriormente que aquellos acumulados durante la investigación quedaran a disposición de los acusados en el tribunal para su examen y que la carpeta investigativa pudiera ser descargada por las defensas.

A lo anterior, ha de agregarse que, según informó el Juez de Garantía recurrido, las especies puntualmente individualizadas por la defensa, no fueron consignadas entre los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público en su acusación, de modo que en caso alguno podrían hacerse valer en contra del acusado en juicio, confirmándose su desvinculación, por ende, de los cargos que en el proceso penal concernido se han formulado.

Cabe recordar que en esta investigación, el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky, presentó acusación en contra de 8 imputados por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, en carácter de reiterado, donde el monto total del perjuicio para el Estado supera los 100 millones de pesos. Entre los acusados por el delito de fraude al Fisco se encuentra el mencionado Senador Calisto.

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