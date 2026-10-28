Corte Suprema expulsa del Poder Judicial al juez Daniel Urrutia por mal uso de licencias médicas

La Corte Suprema resolvió remover al magistrado Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, luego de concluir el procedimiento que examinaba su permanencia en el Poder Judicial por viajes realizados fuera de Chile mientras hacía uso de licencias médicas psiquiátricas.

La decisión se adoptó tras completarse la votación pendiente en el pleno del máximo tribunal.

El caso se originó por dos viajes del juez: uno a Costa Rica en 2020 y otro a Ecuador en 2022, ambos durante períodos en que se encontraba con licencia médica.

Aunque la Corte de Apelaciones de Santiago había resuelto previamente no aplicarle sanciones disciplinarias, la Corte Suprema abrió un procedimiento para determinar si correspondía su remoción.

La definición quedó pendiente después de que el ministro suplente Roberto Contreras no pudiera participar en la votación del 19 de octubre, debido a que se encontraba de vacaciones. Su incorporación permitió cerrar este miércoles la deliberación sobre el futuro del magistrado.

Tras conocerse la decisión, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, explicó el fundamento del acuerdo: "El acuerdo fue el siguiente: remover en votación unánime a un integrante de la judicatura, considerando que no mantuvo el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la carta fundamental", explicó.

La resolución también contempló otros dos procedimientos vinculados a integrantes del Poder Judicial que viajaron al extranjero durante licencias médicas.

En uno de ellos no se reunieron los votos necesarios para disponer la remoción, mientras que en el otro se determinó que la persona involucrada no ejercía como juez cuando realizó el viaje.

Cabe señalar que la defensa de Urrutia había intentado frenar el proceso mediante presentaciones en las que cuestionó la regularidad de la tramitación y planteó objeciones al procedimiento seguido por el máximo tribunal. Sin embargo, la Corte Suprema terminó resolviendo su salida del Poder Judicial.

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