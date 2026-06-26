Corte Suprema acoge recurso de amparo de Camila Polizzi y ordena a tribunal revisar unión de acusaciones en su contra

La Corte Suprema acogió el recurso de amparo de Camila Polizzi Fonseca y ordenó al Juzgado de Garantía de Concepción discutir en audiencia de preparación de juicio oral ya fijada, la unificación de las acusaciones en contra de la excandidata a diputada y alcaldesa.

En fallo de mayoría, la Segunda Sala del máximo tribunal revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que no dio lugar a la acción constitucional intentada en favor de la acusada en la arista "Lencería" del caso Convenios.

Para la Sala Penal, "lo anterior, lejos de ser el incumplimiento de una mera formalidad, constituye un vicio de procedimiento que podría afectar el derecho a defensa de la amparada, dado que estamos en presencia de dos investigaciones que no solo dicen relación con delitos diferentes, sino cuyo inicio e investigación se ha desarrollado en tiempos disímiles".

En ese sentido, el fallo de la Suprema consiga que "la formalización de la causa tributaria se ha efectuado casi dos años después de la fecha de formalización de la causa inicial por los delitos de estafa y lavado de activos, lo que incide en el tiempo que ha tenido la defensa, en la causa tributaria, para para producir prueba y para acceder a todos los documentos y evidencias que forman parte de la investigación, así como la circunstancia que uno de los medios de prueba, cuestiones que resultan esenciales para el debido ejercicio del derecho a defensa".

Finalmente, el máximo tribunal del país resolvió dejar sin efecto la resolución que dispuso la unión de las acusaciones contra Polizzi, debiendo discutirse dicha unificación en la audiencia preparatoria de juicio oral fijada para el día 25 de agosto de 2026.

La Fiscalía Regional del Biobío acusó a Polizzi por fraude al fisco estafa y lavado de activos tras lograr un convenio por $250 millones con el Gobierno Regional del Biobío para la capacitación de pobladores, a través de la Fundación En Ti.

Sin embargo, según la fiscalía, parte de este dinero fue utilizado para adquirir productos personales, entre ellos ropa, comida y lencería. En su acusación, la fiscalía pidió 8 años de cárcel, sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos solicita 28 años de presidio. El Consejo de Defensa del Estado también es querellante en la causa.

Actualmente, Polizzi se encuentra cumpliendo arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en Concepción y para mantener a su familia se ha dedicado a generar contenido para adultos y a realizar diversas performance eróticas.

PURANOTICIA