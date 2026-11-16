La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario nocturno de Cathy Barriga.

La exalcaldesa de Maipú mantenía la medida cautelar desde el 9 de abril de 2025.

Tras una solicitud de su defensa, el tribunal determinó firma semanal y arraigo nacional para la exautoridad. Además, se le prohibió comunicarse con los demás imputados.

El abogado de la exjefa comunal, Eduardo Camus, sostuvo que “la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, compartiendo algunos de los argumentos de la defensa, valoró especialmente el estricto cumplimiento que doña Cathy Barriga ha dado de esta medida cautelar”.

Añadió que "incluso las veces que se le decretó su prisión preventiva por la misma Corte, las dos veces se había presentado de manera completamente voluntaria. Lo que demuestra que no hay una situación que amerite mantenerle un arresto domiciliario nocturno para asegurar los fines del procedimiento”.

Cabe señalar que la Fiscalía Metropolitana Oriente investiga a la exalcaldesa por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

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