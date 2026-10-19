Corte de Apelaciones de Santiago revierte cambio de cautelar de Manuel Monsalve y vuelve a arresto domiciliario total

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno de Manuel Monsalve, por lo que deberá nuevamente cumplir arresto domiciliario total.

El tribunal de alzada acogió los argumentos del Ministerio Público, revirtiendo la modificación con la que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago había beneficiado al exsubsecretario del Interior el 5 de octubre.

De esta forma, deberá cumplir la medida en su domicilio fijado en la ciudad de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicita 14 años de cárcel para la exuatoridad, quien enfrenta acusaciones por los delitos de violación y abuso sexual.

Cabe señalar que está pendiente la revisión de la presentación que hizo el Ministerio Público y la abogada querellante María Elena Santibáñez para que la audiencia de preparación de juicio oral, fijada para marzo de 2027, se realice antes.

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