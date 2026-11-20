La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima concedidas por el 7° Juzgado de Garantía capitalino a Ángela Vivanco, el pasado 12 de noviembre.

Tras escuchar los argumentos del fiscal Andreas Kusch Frez –quien alegó en forma telemática desde Los Lagos- y, de la defensora penal pública Patricia Alvarado, los ministros de la Segunda Sala Juan Cristóbal Mera, Paula Rodriguez y Matías de la Noi desestimaron la apelación y mantuvieron a firme la decisión del tribunal de garantía.

La abogada fue formalizada en enero de este año como autora de los delitos consumados de cohecho (3) y lavado de activos, ilícitos que habría cometido en el ejercicio de su alto cargo, desde 2023, cuando ejercía como ministra de la Corte Suprema.

La mujer estuvo cuatro meses en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, y el 12 de junio de este año, la Corte sustituyó esta medida cautelar por el arresto domiciliario total, acogiendo los argumentos de la Defensoría Penal Pública por estimar que “se han agregado antecedentes que permiten sostener que la imputada, de 63 años de edad, presenta diversos problemas de salud, tales como artrosis, hipertensión, diabetes e infecciones urinarias recurrentes”.

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