Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue por delitos tributarios en Chile

Sergio Jadue conoció la resolución final de la justicia sobre los delitos tributarios y de apropiación indebida que pesaban en su contra a raíz de su etapa al mando de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el dictamen emanado desde el Decimotercer Juzgado de Garantía de Santiago el 28 de julio pasado que apuntaba a la prescripción de los crímenes, confirmando así el sobreseimiento del calerano.

Cabe recordar que dicha decisión había sido apelada tanto por Fiscalía como por el Servicio de Impuestos Internos, que tenían otra interpretación respecto de la fecha en que fue acusado el exmandamás del balompié criollo.

De esta manera, Sergio Jadue quedó libre del proceso que pesaba en su contra en nuestro país, pero aún debe resolver su situación en Estados Unidos, donde se encuentra hace diez años en calidad de colaborador del FBI en el marco de la investigación del denominado "FIFA Gate".

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