Corredores de seguros explican qué hacer si una vivienda sufre daños por sistema frontal

La Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (Acoseg) hizo un llamado a la ciudadanía a revisar las coberturas de sus pólizas y conocer los procedimientos necesarios para denunciar daños en viviendas producto del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país.

Desde la organización recalcaron la importancia de actuar con rapidez y contar con información clara sobre los seguros contratados, especialmente ante eventuales daños provocados por lluvias, viento o inundaciones.

Al respecto, Esteban Geoffroy, director de Acoseg, explicó que "En este tipo de eventos climáticos es fundamental actuar con rapidez, pero también con información. Muchas personas no conocen el alcance de su póliza ni los plazos para denunciar un siniestro, y eso puede afectar el proceso de indemnización. Por eso recomendamos revisar las coberturas junto al corredor de seguros antes de que ocurra una emergencia".

El representante gremial indicó que, una vez ocurrido un siniestro, la prioridad debe ser proteger la integridad de las personas y posteriormente recopilar antecedentes para iniciar el proceso de evaluación.

"Después es muy importante registrar los daños mediante fotografías o vídeos y contactar cuanto antes al corredor o a la compañía de seguros para realizar la denuncia dentro de los plazos establecidos. Esa rapidez facilita la evaluación y agiliza la respuesta", enfatizó.

Desde Acoseg entregaron una serie de recomendaciones para enfrentar adecuadamente este tipo de emergencias:

Priorizar la seguridad: Ante riesgos eléctricos, estructurales o de inundación, se recomienda evacuar si es necesario y contactar a los servicios de emergencia.

Registrar todos los daños: Tomar fotografías y videos desde distintos ángulos , además de elaborar un listado de los bienes afectados.

Denunciar el siniestro lo antes posible: Contactar al Corredor de Seguros o directamente a la compañía aseguradora . En la mayoría de los casos, basta con el RUT del asegurado para identificar la póliza correspondiente.

Revisar las coberturas contratadas: Es importante conocer junto al corredor qué daños están cubiertos, los deducibles y las exclusiones . Desde Acoseg explicaron que, por ejemplo, las filtraciones de agua lluvia normalmente no tienen cobertura si no existe previamente un daño en la techumbre o en los muros provocado directamente por la acción del viento .

Realizar reparaciones de emergencia: Cuando las condiciones lo permitan, efectuar medidas provisorias para evitar que los daños aumenten, guardando siempre los comprobantes de los gastos realizados .

Asimismo, Acoseg destacó que el corredor de seguros cumple un rol clave antes, durante y después de una emergencia, ya que entrega asesoría sobre las coberturas contratadas, orienta en la denuncia del siniestro y acompaña al asegurado durante todo el proceso hasta la resolución del caso.

Finalmente, Geoffroy señaló que "Muchas veces las personas recuerdan su seguro recién cuando ocurre una emergencia. Sin embargo, el mejor momento para entender qué cubre una póliza es antes de necesitarla. Un Corredor entrega esa asesoría personalizada y ayuda a evitar errores que pueden retrasar o incluso afectar una indemnización".

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