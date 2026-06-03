Cordero rebate a presidente Kast y destaca baja de homicidios durante el gobierno de Boric

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, cuestionó las afirmaciones realizadas por el presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública, donde sostuvo que todos los indicadores de delincuencia aumentaron durante la administración de Gabriel Boric.

En entrevista con Radio Pauta, el exsecretario de Estado defendió la gestión del gobierno anterior en materia de seguridad, destacando una serie de avances institucionales y una reducción en diversos indicadores asociados a la criminalidad.

Según explicó, tras un escenario especialmente complejo durante los años 2021 y 2022, el Ejecutivo impulsó una estrategia integral para enfrentar el crimen organizado y fortalecer las capacidades del Estado.

En entrevista con Radio Pauta, manifestó que, luego de indicadores muy complejos en los años 2021-2022, “la gestión del presidente Boric en materia de seguridad se tradujo en la primera política contra el crimen organizado, en una destinación de recursos históricas en materia de seguridad y en la promoción conjuntamente con la oposición de acuerdos legislativos significativos”.

Asimismo, aseguró que las medidas implementadas permitieron revertir algunas de las principales cifras que preocupaban en materia de seguridad pública.

“El resultado de eso, además de la nueva reestructuración del ecosistema de seguridad pública, el delito de homicidio que estaba en 6,8 cada 100.000 habitantes bajó a 5,4, los eventos de violencia en la Macrozona Sur bajaron un 80%, los ingresos irregulares en la Macrozona Norte bajaron cerca de un 50% y además de eso dejó consolidado un ecosistema de seguridad institucional muy clave”, expresó.

En esa línea, valoró la capacidad del gobierno anterior para enfrentar una situación que calificó como especialmente conflictiva.

Destacó que "un gobierno que recibió una situación muy conflictiva en el país, por lo menos en materia de seguridad, pudo abordar esa situación con bastante pragmatismo, entregar una institucionalidad robusta e indicadores a la baja, que nosotros esperamos que siga por esa misma vía esta administración".

REGISTRO DE VÁNDALOS

Durante la entrevista, Cordero también abordó uno de los anuncios realizados por Kast en su Cuenta Pública: la creación de un registro nacional de vándalos.

En la entrevista, Luis Cordero se refirió, además, al anuncio de Kast de un registro de vándalos: "Tener un registro de estas características para retirar beneficios o para condicionar es un asunto que yo creo que tiene que ser estudiado con un poco más de atención".

El exministro sostuvo que algunas de las sanciones planteadas podrían entrar en conflicto con disposiciones constitucionales vigentes.

Explicó que “en nuestro país no se puede sancionar con la pérdida de derechos previsionales, la Constitución lo prohíbe, quitar la PGU, por ejemplo, eso por cierto es desproporcionado".

Además, advirtió que existen antecedentes jurisprudenciales que podrían dificultar la implementación de una medida de ese tipo.

“Varias de estas cosas tienen precedentes en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que podríamos estar desviando la atención cuando lo relevante, insisto, son incivilidades”, aseguró Cordero.

A juicio del exsecretario de Estado, uno de los principales desafíos para las autoridades sigue siendo enfrentar aquellas conductas que generan inseguridad cotidiana en la población.

El exministro de Gabriel Boric agregó que “uno de los factores que genera mayor temor después de los delitos violentos son las incivilidades. Lo clave para abordar incivilidades tiene que ver con cuáles son los mecanismos ejecutivos para que los infractores se persuadan de no seguir cometiendo eso”.

“Yo creo que cuando hablamos de ese registro de vándalos, en verdad debiéramos volver a analizar lo que yo creo que es genuinamente importante, que es cómo abordamos las incivilidades que son muy disruptivas y generan mucho temor en la población”, aseveró.

VALORÓ CAMBIOS EN MINISTERIO

Cordero también se refirió a los recientes cambios realizados en el Ministerio de Seguridad, valorando especialmente la incorporación de nuevas autoridades a la cartera.

El extitular de Seguridad comentó, asimismo, los cambios en la cartera: “Los dos nuevos subsecretarios, pero particularmente en el caso de la subsecretaria Giannini, es una buena noticia, es una persona que además conoce el sector, pero sobre todo conoce bastante la evidencia empírica", comentó.

En esa línea, subrayó la importancia de que las políticas públicas se construyan sobre información y datos concretos.

Y agregó que “yo creo que la evidencia empírica es muy relevante para poder tomar decisiones las más eficaces posibles, y no simplemente un argumento que es un anuncio”.

Finalmente, destacó la trayectoria de las nuevas autoridades y les deseó éxito en el desempeño de sus funciones.

“Las libertades de nombramiento y promoción son exclusivas del Presidente, pero los dos nuevos subsecretarios, yo tengo buenas referencias de él, en el caso de Pilar Giannini en particular, es una persona que es muy reconocida entre sus pares, y solo espero que les vaya muy bien”, añadió el exministro.

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