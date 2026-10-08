Contraloría revela que médicos sin vínculo con el Hospital de Talagante emitieron 1.045 recetas por fentanilo y otros fármacos controlados

Una auditoría de la Contraloría Regional Metropolitana al Hospital de Talagante detectó múltiples deficiencias en los controles para la prescripción y entrega de medicamentos, entre ellas, la emisión de 1.045 recetas de medicamentos controlados por parte de 37 médicos cuya vinculación formal con el establecimiento de salud no fue acreditada y, por lo tanto, la entrega del medicamento no se encuentra justificada.

Entre los fármacos prescritos y posteriormente dispensados figuran sustancias sujetas a control especial, como fentanilo, midazolam, clonazepam, metadona, remifentanilo y fenobarbital.

Los antecedentes forman parte de un informe que examinó los procesos de adquisición, almacenamiento y dispensación de medicamentos, además de la contratación de servicios, durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2025.

La auditoría también detectó debilidades en los mecanismos de control destinados a identificar y mantener actualizada la nómina de profesionales autorizados para prescribir medicamentos.

Asimismo, observó falencias en los procedimientos de validación de recetas y en la trazabilidad de las prescripciones que respaldan la entrega de estos productos, especialmente en el caso de medicamentos controlados.

A ello se suman diferencias entre las existencias físicas y los registros de stock de medicamentos, asociadas a mermas, productos vencidos, préstamos y devoluciones que no fueron registrados oportunamente.

Además, se verificó el almacenamiento conjunto de medicamentos vencidos y mermas con fármacos operativos, sin una separación adecuada, así como la ausencia de mecanismos formales para controlar permanentemente el movimiento y resguardo de recetas bajo custodia de la farmacia.

Debido a la gravedad de los hechos observados, la Contraloría puso el informe en conocimiento del Ministerio Público para los fines que correspondan y ordenó al Hospital de Talagante instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Asimismo, otorgó un plazo de 60 días hábiles para que el establecimiento acredite la vinculación de los 37 profesionales involucrados e implemente medidas destinadas a fortalecer los controles sobre la habilitación de médicos prescriptores y la validación de las recetas médicas.

La auditoría también constató que el Hospital de Talagante efectuó pagos por $369.316.034 asociados a servicios respecto de los cuales no se encontraron antecedentes suficientes que acreditaran la efectiva ejecución de las prestaciones ni su recepción conforme.

Por estos hechos, la Contraloría instruyó al recinto iniciar un procedimiento disciplinario para establecer posibles responsabilidades administrativas. Además, anunció que formulará el correspondiente reparo por un monto de $369.316.034.

PURANOTICIA