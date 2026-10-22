Contraloría detecta que hospital modular comprado en pandemia está almacenado en una bodega en San Miguel desde 2021

La Contraloría General detectó que los 565 bienes que conforman el Hospital Modular de Campaña N°2—Barros Luco Trudeau están almacenados en una bodega en la comuna de San Miguel desde octubre de 2021, sin que los responsables de su administración desarrollen acciones oportunas para definir su uso, reutilización, reasignación o transferencia.

Así quedó establecido en el Informe Final de Investigación Especial N°212 de 2026, que examinó el estado de conservación, uso y resguardo de dicha infraestructura sanitaria —comprada en el contexto de la emergencia por COVID-19— y cedida posteriormente al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS) por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

El recinto, que se encuentra completamente desarmado, tiene capacidad para 100 pacientes y cuenta con diez albergues de hospitalización, baños, un comedor, sala de estar, cocina, farmacia y dormitorios para el personal. Además, incluye el equipamiento necesario para su operación como, camillas, instrumental médico, catres clínicos, mesas, sillas, estanterías, entre otros, todo avaluado a la fecha de compra en más de $2.857 millones.

La revisión permitió establecer que la inacción y falta de gestiones del SSMS implicaron que esos bienes adquiridos originalmente para fortalecer la capacidad asistencial del sistema público perdieran su valor entre 2022 y 2026, en un monto que la Contraloría estimó en más de $859 millones. Por esta razón, la CGR formulará un reparo al SSMS por dicha cifra.

DEFICIENCIAS DE CONTROL Y RESGUARDO

La investigación detectó debilidades en los mecanismos de control, registro contable y trazabilidad patrimonial de los bienes transferidos al servicio, por lo que el SSMS deberá adoptar medidas tendientes a resolver estos problemas en un plazo de 60 días hábiles.

Asimismo, la inspección en terreno permitió verificar que el hospital modular y su equipamiento están almacenados en una bodega de la comuna de San Miguel que presenta deficiencias estructurales, incluyendo un socavón en el pavimento en el sector donde se resguardan los bienes, lo que afecta su adecuada conservación y, al mismo tiempo, limita la circulación y el acceso seguro a la totalidad de las áreas de almacenamiento.

Frente a esta observación, el servicio informó que diseñará y ejecutará un plan de obras de reparación y deberá reportar a la CGR los avances de las medidas adoptadas dentro de 60 días hábiles. Asimismo, dentro del mismo plazo, el servicio deberá elaborar e implementar un plan que contemple la destinación, distribución, transferencia, reutilización o disposición de los bienes actualmente almacenados.

Además del reparo orientado a recuperar los $859 millones —y teniendo a la vista todos los hechos mencionados— la CGR instruyó al SSMS iniciar un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

(Imagen: Contraloría)

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