La Contraloría General dio a conocer un nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, en el que advirtió que más de 300 personas que trabajan en la administración del Estado tienen condenas por crimen o simple delito, incumpliendo la prohibición expresa para continuar ejerciendo un cargo público, establecido en el artículo 54 letra c) de la Ley N°18.575.

El análisis se realizó a partir de un cruce entre las bases de datos del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación (Srecei), Servicio Electoral (Servel) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper).

Así, se advirtió de la existencia de 315 funcionarios y servidores públicos que están asociados a 317 registros de condena. De ellos, 149 trabajan para el gobierno local y 166, lo hacen en el gobierno central.

En cuanto a los servicios con mayor de personas condenadas que trabajan en el Estado, figura que 84 funcionarios pertenecen a Carabineros, 22 al Ejército, 8 a la Armada, 6 a la Municipalidad de Valdivia, 5 a la Fuerza Aérea, 4 a la Municipalidad de Hualpén, 4 a la Municipalidad de Tierra Amarilla, 4 a la Municipalidad de Chillán, 4 a la Municipalidad de Puerto Montt y 3 a la Municipalidad de Tocopilla.

Respecto de la gravedad de los delitos, estos se refieren a 73 personas condenadas por crímenes y 244 condenas por simples delitos. De esto último se desprende que dos funcionarios registraron más de una condena.

Al respecto, la Contraloría ordenó a las entidades involucradas iniciar las investigaciones pertinentes y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar la condena al jefe de servicio e iniciar el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente. Esto último corresponde a una circunstancia que surge después del ingreso a la Administración del Estado y que impide a una persona seguir ejerciendo un cargo público.

Asimismo, deberán informar si las condenas han sido oportunamente evaluadas y ponderadas en los procesos de calificaciones, de acuerdo con los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.

PURANOTICIA