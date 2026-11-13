Contraloría detecta graves fallas en la gestión municipal de basura: 82% de los municipios no reportó información

La Contraloría General de la República detectó importantes deficiencias en la gestión municipal de residuos sólidos domiciliarios, relacionadas con la entrega de información, la disposición final de los desechos y las condiciones de la infraestructura destinada a su tratamiento. Ante estos hallazgos, el organismo anunció una fiscalización de alcance nacional para evaluar el cumplimiento de la normativa vigente.

Los antecedentes están contenidos en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 28, elaborado sobre la base de información correspondiente al período 2022-2025 y que consideró a las 345 municipalidades del país.

Para desarrollar el análisis, la Contraloría utilizó registros del Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), además de información proporcionada por organismos públicos relacionados con la gestión ambiental y sanitaria.

Uno de los principales hallazgos establece que el 82% de las municipalidades no reportó información en al menos uno de los períodos comprendidos entre 2022 y 2024 sobre la recolección, valorización y/o eliminación de residuos domiciliarios en el RETC. Esta omisión constituye un incumplimiento de la obligación de informar y dificulta el monitoreo de la gestión de estos desechos.

El informe también reveló que el 49% de los sitios de disposición final de residuos domiciliarios no cuenta con autorización sanitaria vigente. Entre ellos predominan vertederos y basurales de administración municipal o mixta, una situación que podría representar riesgos ambientales, sanitarios y financieros.

A esto se suma la concentración de residuos en un número reducido de instalaciones. Según el análisis, tres rellenos sanitarios reciben desechos provenientes de comunas que representan el 24% del total nacional y concentran el 33% de las toneladas generadas en el país. En tanto, 12 sitios acumulan residuos del 59% de las comunas y del 64% de las toneladas generadas a nivel nacional.

VIDA ÚTIL VENCIDA

Otra de las situaciones preocupantes identificadas por Contraloría corresponde a las condiciones críticas de algunas instalaciones. En particular, ocho vertederos presentan su vida útil vencida desde hace años, con fechas que van desde 2003 hasta 2015. También se advirtió una alta dependencia territorial de determinados recintos, como el vertedero Morrompulli, en la región de Los Ríos, que recibe residuos de todas las comunas de esa zona, y el vertedero Curaco, en Osorno, cuya vida útil restante se estima en apenas un año.

En materia de planificación regional, el reporte también evidenció importantes falencias, ya que 11 regiones del país no cuentan con un Plan Regional de Gestión de Residuos vigente, lo que dificulta la coordinación y planificación de las medidas necesarias para el manejo de estos desechos.

Asimismo, se detectó la situación de la comuna de Sierra Gorda, donde un relleno sanitario construido con recursos públicos permanece sin operar. Debido a ello, los residuos continúan siendo depositados en instalaciones que no cumplen con los estándares técnicos y ambientales exigidos actualmente.

Frente a este escenario, la Contraloría anunció una fiscalización de alcance nacional para evaluar los riesgos ambientales, sanitarios y financieros asociados al manejo de residuos sólidos domiciliarios. El proceso también buscará revisar las condiciones de operación de la infraestructura disponible, la calidad de la información entregada por los organismos competentes y el cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, el organismo informó que oficiará a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente para que informen sus respectivos planes de fiscalización para el período 2026-2027 y adopten las medidas correspondientes frente a las irregularidades detectadas.

PURANOTICIA