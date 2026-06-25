Contraloría despliega fiscalización en todas las regiones para revisar residencias de Mejor Niñez tras detectar graves fallas institucionales

La Contraloría General de la República (CGR) inició un inédito despliegue de equipos fiscalizadores en las 16 regiones del país para inspeccionar las residencias dependientes del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia (Mejor Niñez), organismo que reemplazó al extinto Sename.

La fiscalización tiene como objetivo revisar el proceso de transferencia de recursos hacia los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) y evaluar la supervisión realizada por el servicio especializado a las residencias de acogida durante 2025. Asimismo, se verificará que las condiciones en que viven los niños, niñas y adolescentes se ajusten a la normativa vigente.

Según explicó la CGR, el propósito de esta revisión es resguardar los derechos de los menores bajo protección del Estado, verificar la capacidad de atención de las residencias —tanto de administración directa como de organismos colaboradores— y constatar si el Servicio Mejor Niñez realiza un monitoreo adecuado de los casos atendidos.

En paralelo, la contralora general, Dorothy Pérez, participó este miércoles 24 de junio en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, instancia en la que presentó los resultados del Informe Final N.° 541 de 2025 sobre el Programa de Reunificación Familiar.

Durante su exposición, la autoridad detalló una serie de observaciones contenidas en el informe, entre ellas la existencia de un desorden significativo y un bajo nivel de coordinación entre las instituciones responsables del programa. A raíz de estos hallazgos, la Contraloría instruyó sumarios administrativos en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez.

La contralora enfatizó además que la protección y fiscalización de la infancia será una de las principales prioridades del organismo durante 2026, razón por la cual se ordenó este despliegue nacional.

“Estamos constituidos en todas las regiones del país fiscalizando la situación de los menores y si se les está dando la protección que las normas y la Constitución mandatan en el Servicio Mejor Niñez”, señaló.

Pérez explicó que la decisión responde también a una serie de antecedentes recibidos por el organismo fiscalizador.

“Hemos recibido 137 oficios de los Tribunales de Justicia que están relacionados al ingreso de NNA a residencias especializadas y cuatro denuncias particulares sobre condiciones de seguridad, fallecimiento de menores en una residencia, así como respecto a la revisión de transferencias y recursos a alguna corporación”.

La autoridad concluyó subrayando el propósito de las acciones que actualmente desarrolla la Contraloría en esta materia.

“El objetivo es velar por el cumplimiento de las normas de las instituciones públicas que tienen roles mandatados en esta materia”, concluyó.

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