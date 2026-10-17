Contraloría da curso a megarreforma, pero advierte problemas en algunas normas

La Contraloría General de la República dio luz verde a la tramitación del decreto promulgatorio de la megarreforma del Gobierno, pese a advertir aspectos que requieren atención en disposiciones relacionadas con normas previamente declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

Según informó La Tercera, el organismo concluyó que el documento coincidía con el texto despachado por el Congreso y con lo resuelto por el tribunal.

La decisión quedó consignada en un oficio emitido el viernes, en el que la entidad fiscalizadora explicó que su revisión se concentra en verificar que el decreto haya sido dictado por la autoridad correspondiente y que su contenido reproduzca fielmente la ley aprobada por el Parlamento.

Cuando existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, también debe comprobar que el texto se ajuste a esas resoluciones.

Aunque resolvió continuar con el trámite, Contraloría advirtió la persistencia de formulaciones asociadas a disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales durante la discusión legislativa.

Entre ellas figuran referencias a un procedimiento indemnizatorio y a un tribunal arbitral que ya no forma parte de ese mecanismo.

El organismo sostuvo que estos alcances no impedían dar curso al decreto, puesto que el texto remitido se ajustaba al aprobado por el Congreso y a las sentencias del Tribunal Constitucional.

De todas formas, la Contraloría recomendó a los órganos colegisladores evaluar una regulación más detallada para evitar que permanezcan en futuras normas referencias o disposiciones directamente vinculadas con preceptos declarados inconstitucionales.

La resolución permite que el decreto continúe su tramitación, aunque las observaciones planteadas dejan abierta la necesidad de revisar cómo se redactan y articulan las normas legales cuando parte de su contenido ha sido invalidado por el Tribunal Constitucional.

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