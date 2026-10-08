Constanza Martínez valora eventual candidatura de Bachelet y destaca liderazgos del Frente Amplio

La secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, valoró una eventual decisión de Michelle Bachelet de volver a competir por la Presidencia, aunque también destacó que en el FA "tenemos varios liderazgos que también se ponen a disposición".

“La presidenta Bachelet puede hablar lo que quiera cuando quiera, y lo puede hacer no solo con el respaldo, sino que alegría de todos nosotros. Creo que muestra también que es un liderazgo que aún da mucho”, aseguró Martínez en entrevista con Radio Duna.

“En este momento a tres años de lo que viene, es bueno saber con quiénes contamos y en qué estamos, pero sobre todo construir una alternativa de gobierno que sea atractiva, de la cual las personas se sientan parte”, añadió.

Para la secretaria general del FA, “eso es parte de los aprendizajes que tuvimos durante nuestro gobierno: la necesidad no solo de ganar electoralmente, sino también poder construir una unidad, una referencia para las personas que les haga sentido, y hoy día el progresismo está en una encrucijada, pero no solo acá, en el mundo”.

“Es momento para que florezcan todas las flores. Es un momento para que construyamos, pero sobre todo que no pensemos solo en el nombre (de próximos candidatos), que es algo que es muy importante, pero que no es lo más relevante”, aseguró.

Martínez agregó que en su sector reconocen “profundamente la trayectoria de la Presidenta, es una buena noticia que contemos con distintos liderazgos hoy día, porque también nos decían que esto es por la ausencia de liderazgos de la oposición y al menos en el FA nosotros tenemos varios liderazgos que también se ponen a disposición”.

“Hay espacio para muchos soles y ojalá todos unificados y pensando en cómo logramos que a las personas les haga sentido nuestro proyecto”, concluyó.

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