Información incompleta, respuestas fuera de los plazos legales y antecedentes entregados en formatos distintos a los solicitados fueron algunas de las principales falencias detectadas por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en una fiscalización sobre el acceso a información pública relacionada con las listas de espera del sistema de salud.

De los 31 organismos consultados por información sobre casos vigentes al 31 de diciembre de 2025 y egresos de listas de espera registrados entre 2024 y 2025, el 87% presentó al menos un incumplimiento durante la tramitación y respuesta de las solicitudes.

La fiscalización se desarrolló durante 2026 e incluyó solicitudes de acceso a la información dirigidas a los 29 servicios de salud del país, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Los requerimientos no contemplaban la entrega de nombres ni datos personales de los pacientes.

En esta primera ronda de consultas, enfocada en las personas que permanecían en listas de espera y aquellas que habían egresado de ellas, la principal irregularidad fue la entrega parcial de los antecedentes solicitados, situación que se detectó en 22 organismos.

A lo anterior se sumó que siete organismos respondieron fuera del plazo legal y cuatro no respetaron el formato requerido. Entre los casos detectados, se entregaron tablas en documentos Word o PDF, en lugar de las planillas Excel solicitadas, lo que dificultó el análisis de la información.

“Las personas necesitan información completa y oportuna para conocer cómo las instituciones están abordando un tema tan sensible como las listas de espera”, sostuvo la presidenta del CPLT, María Jaraquemada.

En esa línea, agregó que “recibir solo una parte de los antecedentes o una respuesta fuera de plazo dificulta ese acceso y limita el control ciudadano sobre la gestión pública. Nuestra tarea es fiscalizar que los organismos respondan conforme a la ley”.

INFORMACIÓN DE SUMARIOS

En una segunda etapa, el Consejo realizó nuevos requerimientos a los 29 servicios de salud y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, esta vez para obtener antecedentes sobre los sumarios administrativos iniciados durante 2024 y 2025 por situaciones relacionadas con la gestión de las listas de espera.

Las 30 solicitudes iniciales aumentaron a 65 debido a las derivaciones realizadas a hospitales autogestionados de cada sector, lo que dio origen a 35 requerimientos adicionales.

En este segundo proceso, el 22% de las solicitudes presentó algún tipo de incumplimiento, entre ellos, ausencia de respuesta, contestaciones fuera del plazo legal y entrega parcial de los antecedentes requeridos.

Asimismo, se detectaron dificultades para hacer seguimiento a las solicitudes derivadas a otros establecimientos. En concreto, 11 de las 35 derivaciones no registraron respuesta ni constancia de ingreso en el organismo de destino, lo que impidió confirmar su recepción efectiva y verificar el cumplimiento del procedimiento.

REVISIÓN DE METAS

Como tercer ámbito de fiscalización, el CPLT solicitó información a la Subsecretaría de Redes Asistenciales sobre las metas de reducción de listas de espera establecidas para los hospitales autogestionados durante 2024 y 2025.

Al respecto, la subsecretaría entregó los antecedentes únicamente después de que el Consejo enviara un oficio solicitando su remisión, una vez vencidos tanto el plazo original de respuesta como su respectiva prórroga.

Sin embargo, la información proporcionada fue parcial, ya que incluyó datos sobre las metas de prestaciones No GES, pero no se pronunció sobre aquellas correspondientes a las Garantías Explícitas en Salud (GES), que también formaban parte del requerimiento.

En términos generales, al considerar las tres rondas de solicitudes de acceso a información pública y las derivaciones realizadas entre instituciones, 42 de las 97 solicitudes registraron incumplimientos, equivalente al 43% del total.

Los resultados también evidenciaron que algunas de estas falencias persisten respecto de la fiscalización anterior, realizada por el CPLT en 2024. De los 65 organismos evaluados en ambos procesos, 22 registraron incumplimientos tanto en 2024 como en 2026.

De ese grupo, 13 organismos repitieron el mismo tipo de irregularidades, principalmente relacionadas con la entrega parcial de información y las respuestas fuera de los plazos establecidos.

Como parte de una revisión complementaria, el Consejo constató que 10 de los 29 servicios de salud publicaban estadísticas sobre listas de espera en sus respectivos sitios web. Esta práctica fue valorada positivamente, aunque no constituye una obligación legal en materia de transparencia activa.

El Consejo para la Transparencia es un organismo autónomo cuya función es garantizar el acceso a la información pública y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

En el marco de sus atribuciones, la entidad puede instruir investigaciones sumarias y aplicar, en los casos establecidos por la ley, multas que van desde el 20% hasta el 50% de la remuneración mensual de la autoridad o jefatura responsable.

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