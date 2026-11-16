Congreso da inicio a la tramitación inmediata del proyecto para rebajar precio del diésel

El Congreso iniciará este lunes 16 de noviembre la tramitación con discusión inmediata del proyecto acordado entre el Gobierno y los gremios de los camioneros para deponer el paro de la semana pasada.

Durante la mañana, el proyecto será revisado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y la sala lo despacharía en la tarde al Senado, que espera promulgarlo a ley el martes.

En resumen, el Gobierno se comprometió a revertir el alza de $42 por litro del diésel aplicada desde el jueves, a lo que se suma una rebaja adicional de $100 por litro, por lo que el descuento total llegará a $142 por litro.

Además, se extiende el plazo de congelamiento de precios. En el proyecto inicial, retirado para mejorarlo, era hasta el 3 de febrero próximo y tras el acuerdo se prolongó hasta el 31 de marzo de 2027. El proyecto tiene discusión inmediata.

Al respecto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, manifestó "el compromiso de legislar con urgencia. Lo haremos de inmediato y el próximo martes tendremos una ley que permita implementar este acuerdo". Tras su despacho, el texto pasará a la Cámara de Diputados.

Por su parte, la senadora Camila Flores, presidenta de la Comisión de Transportes, valoró el entendimiento alcanzado y destacó la disposición de esa instancia para facilitar su implementación legislativa.

Flores aseguró que la Comisión que preside está disponible para tramitar las iniciativas que sean necesarias "con la mayor celeridad posible y de manera transversal y contribuir a que estos acuerdos se puedan implementar en el más breve plazo".

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