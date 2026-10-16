Confirman restitución de punto fijo de Carabineros en Cesfam atacado en Puente Alto

La ministra de Salud, May Chomali, llegó hasta el Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez, de Puente Alto, para constatar en terreno el nivel de afectación del recinto, luego de haber sufrido un violento ataque la noche del jueves.

La autoridad sostuvo una reunión con los equipos y autoridades locales para revisar la respuesta del sector Salud ante la gravedad de estos hechos, instancia en la que se evidenció la urgencia de reponer el punto fijo de Carabineros en el recinto, además de contar con resguardo policial durante este periodo de emergencia.

“Hemos conversado con el prefecto y con el Seremi de Seguridad sobre la necesidad de reponer el punto fijo de Carabineros. Lo que nos han dicho es que sí se va a reponer y, además, durante todo este período de mayor contingencia va a haber un resguardo policial”, dijo la ministra, quien también aclaró que dicho punto fijo policial se había retirado con antelación.

“Lo del carabinero de punto fijo no fue hace tres meses, fue hace mucho más de tres meses que se sacó, o sea, fue en el gobierno anterior. No teníamos antecedentes de que esto se hubiera solicitado nuevamente y lo vamos a reponer a partir de hoy día”, aseguró.

La titular de Salud recalcó que ante, situaciones como esta, el sector actúa como un único equipo y que, por lo mismo, “vamos a poner los recursos necesarios para reponer toda la infraestructura que fue dañada por este grupo de delincuentes, porque no podemos decir otra cosa, ellos han atravesado la línea roja, es decir, aquellos centros de salud se cuidan porque son los que atienden a ellos mismos y a sus propios hijos”.

Junto a lo anterior, Chomali agregó que desde el Ministerio de Salud se colaborará en mejorar las condiciones de seguridad del establecimiento, apoyando con la construcción de todo lo necesario para resguardar este aspecto, lo que, hasta ahora, se encontraba inconcluso.

Además, señaló que durante la reunión se asumió el compromiso de recuperar toda la infraestructura dañada del establecimiento, para lo cual, se deberá elaborar un presupuesto para destinar los recursos que se requieran.

Respecto de la situación de los vecinos de la comuna que se atienden en el establecimiento, la ministra Chomali, afirmó que “lamentamos mucho la situación. Desgraciadamente, en estas condiciones no se pueden atender, está muy afectado el Cesfam, computadores, los vidrios, no está en condiciones de atenderlos. Les pedimos paciencia, pero lo vamos a reponer en el más breve plazo”.

Finalmente, ante la efectividad de las medidas anunciadas para evitar que hechos de esta gravedad vuelvan a ocurrir, la ministra afirmó que “nada se puede comprometer en ese sentido, desgraciadamente la delincuencia no tiene límites. Muchas veces ocurre que a pesar de tener seguridad los vándalos actúan. Esperamos que con las medidas que vamos a tomar podamos reducir ese riesgo, pero no podemos asegurar que eso no vuelva a ocurrir. Nadie puede asegurarlo”.

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