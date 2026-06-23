Confirman detención de tres personas por muerte de niño de 12 años en encerrona en San Bernardo

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que han sido detenidos tres sujetos –dos adolescentes y un adulto- por la encerrona que terminó con la vida de un menor de 12 años durante la madrugada de este martes en San Bernardo.

Los detenidos tienen 17, 18 y 21 años. Dos de ellos fueron apresados en la comuna antes mencionada, mientras que el otro fue capturado en Melipilla.

"Damos cuenta de la detención de tres delincuentes de los cinco que participaron en estos hechos. Hemos tenido un trabajo muy coordinado con el Ministerio Público, que dispuso desde el primer momento la designación de los equipos especializados de Carabineros para trabajar sobre estos horrendos sucesos", señaló la más alta autoridad de la policía uniformada.

El general Araya añadió sobre el robo con homicidio en una pauta de prensa efectuada en dependencias del Departamento OS9, en el centro de la comuna de Santiago que "las diligencias siguen en desarrollo y no nos vamos a detener hasta detener a toda la banda, porque han cometido una serie de otros delitos y tienen antecedentes en sus carpetas delictuales".

"El mensaje es que es preferible que (los dos prófugos) se entreguen, pues todo el personal especializado va a estar detrás de ellos", precisó el general.

"Hechos como estos tan lamentables no se pueden repetir, y estamos orientados a darle paz a la ciudadanía. Estos delincuentes, adolescentes o niños, como quieran llamarles, no merecen andar por la calles y no pueden causar tanto dolor”, señaló el alto uniformado.

De acuerdo al general Araya, "cualquier víctima para nosotros no es una buena noticia. Por eso lamentamos profundamente este hecho y solidarizamos también con los familiares directos del niño y también con toda la ciudadanía. Desde el principio dispuse el máximo de apoyo y de entrega en el esclarecimiento de estos hechos”.

El alto uniformado precisó que ordenó "que se usara el máximo de recursos para ir en búsqueda de estos delincuentes, por lo que durante todo el día se realizaron diligencias bajo la dirección del Ministerio Público".

Cabe recordar que varios allanamientos fueron efectuados por efectivos Carabineros para detectar a quienes causaron la muerte del menor, quien iba cerca de la 01:00 horas del martes en un auto con su padre y una tía.

El niño no se pudo bajar del vehículo, quedó enredado con el cinturón y fue arrastrado por varios kilómetros cuando los delincuentes huían con el auto robado.

Cuando los integrantes de la banda se dieron cuenta de que la pequeña víctima iba en el móvil, escaparon y lo dejaron junto con el auto robado en la esquina de Portales con Leonardo da Vinci, donde vecinos se percataron del hecho y dieron la alerta a Carabineros .

PURANOTICIA