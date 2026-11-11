Confederación de Camioneros Centro-Sur llega a La Moneda por el alza de combustibles y exige certezas ante la crisis del sector

El presidente de la Confederación de Camioneros Centro-Sur, Freddy Martínez, llegó este miércoles hasta La Moneda para reunirse con el biministro Claudio Alvarado y abordar posibles soluciones a la compleja situación económica que enfrenta el sector, producto del alza de los combustibles.

Antes del encuentro, el dirigente valoró el anuncio del Gobierno de impulsar un proyecto para contener las alzas y manifestó sus expectativas de que la reunión permita avanzar en mayores certezas respecto del principal insumo de los transportistas.

“La gente está desplegada, no por gusto, la gente está desplegada porque tiene una situación económica muy compleja. Detrás de un camión hay una familia, detrás de un camión, hay hijos estudiando, hay que parar la olla, como decimos los chilenos y eso hoy día, desde marzo se ha complicado mucho", aseguró Martínez a su llegada a La Moneda.

En esa línea, agregó que “nosotros necesitamos tener alguna certeza de que el principal insumo que tenemos, que es la principal demanda a esto. Hay otras cosas que rodean el entorno de nuestra situación económica, pero eso lo principal, como para partir conversando y avanzando"

Asimismo, el dirigente manifestó su confianza en que el Gobierno haya comprendido las dificultades que atraviesa el sector a raíz de la movilización. “Tenemos las más altas expectativas de que el Gobierno ha entendido a través de esta movilización, que, lamentablemente, llegó muy tarde, sí, es verdad, pero nunca es tarde para volver a empezar y poder sacar de esta reunión", aseguró.

Al referirse a la crisis internacional y sus efectos en el sector, el presidente de la Confederación de Camioneros Centro-Sur también cuestionó la carga tributaria asociada a los combustibles y sostuvo que "nosotros lo que creemos también es que tributar por eso, IVA y un impuesto específico, no es justo, es como hacer leña del árbol caído. Es de los puntos que vamos a hablar".

Finalmente, respecto del anuncio del Presidente sobre un proyecto de ley que busca contener el alza hasta 20 mil pesos, Martínez señaló que "nos parece un buen comienzo, porque hasta ese minuto que se dio aquí en el Palacio de Gobierno esa señal, no teníamos ninguna posibilidad de hablar de lo que era congelar o hablar respecto del tema combustible. Esa puerta se ha abierto, creemos que es un buen inicio".

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