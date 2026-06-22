Conductor es detenido tras ser sorprendido manejando a 264 km/h en Costanera Norte

Carabineros detuvo a un conductor que manejaba a 264 kilómetros por hora en la autopista Costanera Norte, en la comuna de Vitacura.

El hecho se produjo en momentos en que personal de la 32ª Comisaría del Tránsito realizaba una fiscalización orientados a combatir la conducción temeraria.

En ese contexto, cuando los funcionarios policiales se encontraban al interior de la carretera, detectaron que un automóvil BMW blanco se trasladaba a exceso de velocidad.

El dispositivo técnico de los funcionarios reveló que la velocidad del vehículo controlado llegó a los 264 km/h, superando por lejos máxima permitida de 100 km/h.

En una zona segura, el conductor fue fiscalizado y detenido por el delito de conducción temeraria, tras lo cual se dispuso que pase a audiencia de control.

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