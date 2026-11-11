Condenan a presidio perpetuo calificado a hombre que drogó, violó y asesinó a su hijastra en La Cisterna

El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Claudio Andrés Aldunate Castro a la pena de presidio perpetuo calificado (mínimo de 40 años de cárcel), en calidad de autor del delito consumado de violación con homicidio de su hijastra, crimen perpetrado en 2019, en la comuna de La Cisterna, región Metropolitana.

En fallo unánime, el tribunal también impuso al condenado la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y derechos políticos, además de la vigilancia de la autoridad y la prohibición, por diez años, de desempeñarse en ámbitos educacionales o en labores que impliquen una relación directa y habitual con menores de edad.

Una vez ejecutoriada la sentencia, se tomarán muestras biológicas al condenado para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado que, entre la noche del 31 de julio y la madrugada del 1 de agosto de 2019, Aldunate, quien era padrastro de la víctima, violó a la adolescente de 15 años al interior de un domicilio en La Cisterna.

Para ello, le suministró sin su consentimiento Midazolam, un fármaco que la dejó privada de sentido e incapaz de oponer resistencia. La joven falleció por asfixia.

Respecto de la pena, los jueces consideraron la agravante de abuso de confianza y determinaron que no concurrían circunstancias atenuantes, por lo que correspondía aplicar la sanción más alta prevista para el delito: presidio perpetuo calificado.

El tribunal también descartó la solicitud de la defensa de compensar circunstancias agravantes y atenuantes, ya que no se reconoció ninguna atenuante.

Asimismo, rechazó sustituir la pena por alguna de las medidas alternativas contempladas en la Ley N°18.216, por lo que Aldunate deberá cumplirla de manera efectiva.

PURANOTICIA