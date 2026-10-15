Condenan a Maickel Villegas a 20 años de cárcel por crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

El 2° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a Maickel Villegas Rodríguez a 20 años de presidio efectivo, por su participación en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

Se acreditó que el sujeto participó en labores de vigilancia en el edificio donde residía el exmilitar y que, además, condujo el vehículo utilizado para trasladar a otro de los involucrados en el crimen.

Tras la lectura de la sentencia, la abogada defensora de Villegas Rodríguez, María José Opazo, adelantó que presentarán un recurso de nulidad. “Vamos a recurrir dentro del plazo legal”, comunicó.

En tanto, el fiscal Alex Cortez, jefe de Análisis Criminal de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, valoró que el tribunal haya acogido la pena solicitada por el Ministerio Público.

El persecutor recordó que “este imputado fue extraditado desde Costa Rica y, por lo tanto, tuvimos que asumir ciertos compromisos como Estado con el Estado de Costa Rica y, dentro de ellos, estaban ciertos límites en cuanto a la pena que se le podía aplicar”.

Al respecto, señaló que “la pena máxima que se podía solicitar en este entendido era la de 20 años, que fue la que se solicitó por parte del Ministerio Público y que fue acogida por el tribunal".

Cabe señalar que el martes 20 de octubre se realizará el juicio oral contra los otros 16 imputados en este caso.

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