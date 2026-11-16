A penas totales de 24 años de presidio fueron condenados dos integrantes de una organización criminal transnacional de origen mexicano, declarados culpables de los delitos de tráfico ilícito de drogas, elaboración ilegal de drogas y asociación para cometer delitos de la Ley 20.000.

La sentencia, es resultado de una investigación de alta complejidad desarrollada por la Fiscalía Regional de Antofagasta y carabineros de OS7 Antofagasta, la cual permitió descubrir y desarticular un proyecto criminal cuyo objetivo era establecer en Chile una nueva plaza para la recepción, procesamiento, síntesis, acopio y comercialización de metanfetamina cristalizada.

Las diligencias, iniciadas en mayo de 2024, establecieron que la organización operaba desde México y contaba con una estructura jerarquizada, distribución de funciones y capacidad logística para trasladar importantes cargamentos de sustancias ilícitas hasta territorio nacional.

Uno de los aspectos más complejos de la investigación fue el seguimiento y entrega controlada de un cargamento enviado desde el puerto de Manzanillo, México, hasta Valparaíso, al interior de un contenedor marítimo que transportaba 36 tinetas plásticas.

La carga contenía metanfetamina que iba a ser sometida a un proceso químico de extracción y cristalización en un laboratorio clandestino instalado en la comuna de Lolol, región de O’Higgins, lugar en que ambos condenados fueron detenidos el 9 de enero de 2025, durante un operativo policial dirigido por el Ministerio Público y donde se incautaron 844 kilos 122 gramos de la droga en peso bruto.

FISCALÍA

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que esta investigación tiene un significado que excede la causa concreta. La metanfetamina prácticamente no se produce en Chile, y la organización pretendía instalar aquí una plataforma de elaboración con proyección de exportación hacia mercados de alto valor en Europa y Oceanía. “Impedir esa instalación, antes de que la plataforma produjera a escala, es, en los hechos, haber evitado que el país se convirtiera en un nuevo centro de operaciones del tráfico internacional de drogas sintéticas”, manifestó.

El persecutor añadió que, con esta condena, cerró, en su etapa de juicio, una de las operaciones más relevantes contra el tráfico de drogas sintéticas registradas en el país. “Esta sentencia demuestra que, con investigación especializada y trabajo coordinado entre la Fiscalía y las policías, Chile puede detectar y desarticular operaciones del crimen organizado transnacional antes de que echen raíces”, sostuvo.

“Veinticuatro años de cárcel por cada responsable no son solo una pena: son una señal. A las organizaciones que miran a Chile como una nueva plaza, el mensaje es que aquí hay capacidad de detectarlas y voluntad de perseguirlas hasta el final. Esa señal hay que sostenerla, porque el crimen organizado no descansa, y nosotros tampoco podemos hacerlo”, agregó.

SENTENCIA

En su sentencia, el Tribunal de Juicio Oral de Antofagasta, indica que “la secuencia fáctica acreditada en el juicio revela la existencia de una estructura criminal estable, organizada y jerarquizada, cuyo objetivo consistía en introducir al territorio nacional importantes cantidades de metanfetamina provenientes de México, ocultas en productos aparentemente lícitos, para posteriormente procesarlas en Chile mediante procedimientos químicos especializados y destinarlas a su posterior comercialización ilícita”.

Añade que la existencia de dicha organización quedó acreditada con las declaraciones de funcionarios policiales que participaron en la pesquisa, quienes dieron cuenta al tribunal de comunicaciones y coordinaciones sostenidas con estructura criminal para concretar sus planes.

“Sus declaraciones fueron particularmente precisas en describir cómo los investigados informaron que la droga sería enviada mezclada con pintura e impermeabilizante al interior de 36 tinetas, método especialmente diseñado para evitar su detección por los organismos de control”, indica la resolución.

Los jueces señalan que la convergencia armónica de la prueba testimonial, documental, pericial, audiovisual y material “permite concluir que los hechos investigados no constituyeron actuaciones aisladas, sino la ejecución de un plan criminal previamente diseñado por una organización transnacional dedicada al narcotráfico, verificándose en la especie todos los elementos constitutivos de los delitos de tráfico ilícito de drogas del artículo 3°, elaboración ilícita de estupefacientes del artículo 1° y asociación criminal del artículo 16 N°2 de la Ley N°20.000”.

PENAS EFECTIVAS

Atendido lo anterior, el tribunal impuso a los condenados, Eduardo Alejandro Michel Ávalos y Eduardo Jiménez Rangel, penas individuales de 8 años de presidio por cada uno de los delitos acreditados, estableciendo, más allá de toda duda razonable, que “ambos intervinieron de manera consciente, voluntaria y coordinada en la ejecución de un plan criminal común, correspondiéndoles la calidad de autores”.

En su resolución, el tribunal dispuso que, una vez ejecutoriado el fallo, las penas privativas de libertad deberán cumplirse de manera efectiva, sirviéndoles de abono todo el tiempo que han permanecido privados de libertad por esta causa, esto es, 676 días, desde el día 9 de enero de 2025, fecha en que ambos condenados fueron detenidos por Carabineros en la localidad de Lolol.

Cabe señalar que los intervinientes disponen ahora de un plazo para recurrir en contra de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Antofagasta.

PURANOTICIA