Condenan a 143 años de presidio a 16 miembros de banda narco "Los Emisarios del Cauca"

El Primer Tribunal Oral Penal de Santiago condenó a un total de 143 años de presidio a 16 integrantes de la organización criminal de origen colombiano denominada “Los Emisarios del Cauca” por tráfico de drogas.

En el juicio, la Fiscalía Metropolitana Occidente expuso que el grupo internaba cocaína, cannabis, éxtasis, LSD y ketamina desde Europa, Bolivia y Colombia, la que luego se coordinaban para distribuir en distintas comunas de la Región Metropolitana y del país.

Uno de los líderes de la organización era el enviado de un cartel que operaba en el Valle del Cauca, en Colombia, y en Chile reunía a cuatro bandas de colombianos que actuaban como una “cooperativa” de importación, distribución y comercialización de la droga.

Se estima que, entre 2019 y 2022, la organización criminal logró internar a Chile entre 500 y 800 kilos de drogas. Para coordinar sus operaciones, los sujetos tenían como lugar de operaciones un local denominado “El Cafetal”, ubicado en el centro de Santiago

Los cuatro acusados que ejercían como líderes de sus agrupaciones fueron sentenciados a penas de entre 16 años y 15 años de cárcel por tráfico de drogas, asociación ilícita y, dos de ellos, por tenencia ilegal de arma de fuego, entre otros ilícitos.

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