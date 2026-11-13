Condenan a 12 años de cárcel a autor de homicidio frustrado de carabinero en San Joaquín el 2025

El Segundo tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Leonardo Aquiles Fraga González a la pena de cumplimiento efectivo de 12 años de presidio, con las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor del delito frustrado de homicidio de carabinero en servicio.

Este ilícito fue cometido en febrero del año pasado, en la comuna de San Joaquín.

En fallo unánime, el tribunal condenó, además, a Fraga González a 3 años y un día de reclusión efectiva y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de porte ilegal de arma de fuego.

En tanto, el acusado Raúl Hernán Verdaguer Arévalo deberá purgar la pena de 800 días de presidio efectivo y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, el pago de una multa de 5 UTM y la suspensión de la licencia de conducir o la inhabilidad para obtenerla, por el término de un año, como autor del delito consumado de conducción de vehículo a sabiendas con placa patente que corresponde a otro móvil.

En la causa, el tribunal decretó la absolución por falta de acreditación, de Verdaguer Arévalo de la acusación que le imputó autoría en el delito consumado de robo con intimidación, supuestamente perpetrado el 28 de noviembre de 2024, en la comuna de Recoleta; y de los delitos de porte ilegal de arma de fuego, porte ilegal de municiones y porte de arma blanca, supuestamente perpetrados el 6 de febrero de 2025, en la comuna de San Joaquín.

En el caso de Fraga González, el tribunal lo absolvió de la imputación que le atribuía autoría en los delitos de porte ilegal de municiones, receptación de vehículo motorizado y porte de arma blanca, supuestamente perpetrados el 6 de febrero de 2025, en San Joaquín.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado Fraga González para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados. Asimismo, se decretó el comiso de las armas y munición incautadas en el procedimiento policial.

El tribunal dio por acreditados, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 12:30 horas del 6 de febrero de 2025, “(…) en la intersección de avenida Las Industrias con pasaje Dalcahue, en la comuna de San Joaquín, Raúl Hernán Verdaguer Arévalo como conductor y Leonardo Aquiles Fraga González como copiloto, se encontraban a bordo de un automóvil Hyundai Grand I10 sedán, color gris, el cual mantenía placas patentes adosadas, siendo la placa patente delantera la HSGZ-16, que pertenecía a un vehículo diverso, mientras que la placa patente trasera correspondía a la JVRC-62, la cual mantenía un encargo por extravío. El vehículo realmente correspondía a las placas patentes JVWP-55, y mantenía un encargo vigente de fecha 28 de noviembre de 2024 por el delito de robo con intimidación.

Los sujetos fueron interceptados por funcionarios de Carabineros quienes, con la finalidad de efectuarles un control les solicitaron que se detuvieran, ante lo cual los imputados huyeron, colisionando el vehículo en la vía pública provocándole daños, por lo que descendieron del móvil y huyeron a pie, siendo detenido Raúl Hernán Verdaguer Arévalo en las cercanías del lugar.

Leonardo Aquiles Fraga González huyó a pie de los funcionarios de Carabineros, siendo interceptado por el cabo 2° Sergio Manent Velarde, a quien le disparó con el arma de fuego que portaba con la finalidad de provocarle la muerte, impactándolo en la zona abdominal de su chaleco antibalas, a raíz de lo cual le provocó lesiones de carácter leve.

En su huida, el imputado también disparó contra el cabo 2° Cristián Medina Inostroza y el capitán Maickel Jara Berríos, sin lograr impactarlos, con el arma de fuego que se encontró en el sitio del suceso con munición, sin contar con las autorizaciones requeridas por ley para el porte o tenencia de este tipo de objetos”.

PURANOTICIA