Conaf refuerza llamado a la prevención ante inusual aumento de incendios en invierno

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) hizo un llamado a la prevención ante el aumento de incendios forestales en esta época de invierno.

Entre el 1 de mayo y el 30 de junio de este año, se han registrado 135 incendios, un alza en comparación a los 43 incendios detectados en igual periodo de la temporada 2024-2025. La superficie afectada en este periodo alcanza las 1.257,13 hectáreas, una disminución de 8% respecto de las 1.359,29 hectáreas quemadas en el periodo anterior.

Desde Conaf destacaron que, pese a tratarse de la época del año de menor ocurrencia habitual de incendios forestales, y por tanto de menor dotación de combate, ha sido posible sostener un despliegue oportuno y efectivo gracias al trabajo conjunto y permanente con organismos públicos y privados vinculados a la gestión de emergencias, lo que ha permitido dar una respuesta rápida ante cada nuevo foco, independientemente de la temporada.

El último fin de semana se registraron tres incendios forestales de relevancia: uno en Alhué, región Metropolitana (aprox. 1 ha); otro en Pichilemu, región de O’Higgins (aprox. 55 ha); y un tercero en Los Vilos, región de Coquimbo (aprox. 550 ha).

Ninguno de estos siniestros comprometía infraestructura crítica ni representaba una amenaza directa para las personas. En los incendios de Alhué y Pichilemu, la rápida movilización de maquinaria terrestre, brigadas y personal técnico especializado permitió controlar oportunamente su propagación, encontrándose ambos prácticamente extinguidos.

En el caso de Los Vilos, debido a la complejidad del terreno y a las condiciones de acceso, el incendio permanece activo y su comportamiento continúa siendo evaluado permanentemente para determinar la estrategia de combate más adecuada y el eventual empleo de recursos adicionales. En este siniestro, se está realizando solo combate aéreo.

Conaf valoró la respuesta coordinada de su personal técnico, bomberos y empresas, cuya disposición y compromiso, incluso fuera de la temporada de mayor alerta, ha sido clave para contener el impacto de este aumento inusual de incendios y reforzar la confianza en la capacidad operativa del sistema de combate a nivel nacional.

Ante este escenario de escasez de precipitaciones, la entidad reiteró el llamado a toda la comunidad a extremar las medidas de prevención: evitar el uso de fuego al aire libre y, en el caso de quemas controladas, cumplir estrictamente con la normativa vigente para impedir la propagación del fuego.

Asimismo, pidieron denunciar cualquier foco de incendio de inmediato a través del número telefónico 130 o de Carabineros, con el fin de seguir reduciendo los riesgos durante esta temporada invernal de condiciones excepcionales.

PURANOTICIA