Con uniforme institucional y entre peticiones de indulto: Excapitán Carvajal se entrega para cumplir condena por trauma ocular

El excapitán de Carabineros Pablo Andrés Carvajal Díaz, condenado a siete años de presidio por apremios ilegítimos calificados con resultado de trauma ocular, se presentó este jueves en el Centro de Justicia para entregarse y quedar a disposición del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

El exuniformado llegó vistiendo su uniforme institucional y acompañado por exfuncionarios de Carabineros, entre ellos Claudio Crespo y Sebastián Zamora, además del excandidato presidencial Johannes Kaiser, militantes del Partido Nacional Libertario y el abogado y exfiscal Pedro Orthusteguy. Durante la actividad, los asistentes realizaron llamados para que el Gobierno evalúe un eventual indulto.

Antes de ingresar al recinto, Carvajal entregó su versión de los hechos que dieron origen a la causa.

"Utilizando las herramientas que me entregó el Estado, me defendí. Lamentablemente, esta persona resultó lesionada. ¿Y por qué lamentable? Porque nosotros los carabineros jamás tenemos en mente lesionar, dañar", aseguró.

Asimismo, sostuvo que fue él quien informó inicialmente lo ocurrido a la Fiscalía.

"Comuniqué lo ocurrido al Ministerio Público y finalmente, el mismo Ministerio Público a quien yo le entregué toda la información, fue quien decidió imputarme a mí y no a la otra persona".

El exoficial también cuestionó el proceso judicial que enfrentó.

"Y, a raíz de eso, de esta larga persecución que duró más de seis años, finalmente en un juicio muy rápido, donde una conducción bastante mal llevada y unos hechos que fueron completamente sacados de perspectiva, resultó que la persona culpable de todo soy yo", se lamentó.

En la misma línea, afirmó que Carabineros mantuvo su respaldo durante la investigación administrativa.

"Porque hubo una investigación administrativa la cual logró establecer que el uso de la fuerza fue conforme a los protocolos y en un escenario de protestas nunca antes vistas en Chile".

Además, criticó el trabajo de la Fiscalía durante la persecución penal.

"Un juicio que la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía de Alta Complejidad, logró dar vuelta y convertirme a mí en la persona que realizó un tiro no defensivo, sino que con las ganas de dañar".

CORTE RECHAZÓ RECURSO DE NULIDAD

En junio pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Carvajal contra la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

En fallo unánime, la Octava Sala del tribunal de alzada descartó errores en la resolución y rechazó aplicar en favor del exuniformado la denominada Ley Nain-Retamal.

Según la resolución, "los mismos hechos acreditados en la causa permiten desvirtuar la alegación de la defensa, en cuanto a que su patrocinado hubiere disparado la escopeta antidisturbios en una suerte de ‘acto reflejo’, tanto porque el tribunal estableció que actuó con dolo directo".

El fallo agrega que "no solo efectuó un disparo, sino que también, con posterioridad a causar la herida ocular materia de la presente causa al afectado, le realizó desde corta distancia y por la espalda un segundo disparo con su escopeta, no pudiendo verosímilmente sostenerse la existencia de actos reflejos consecutivos, máxime si ellos no se produjeron en el contexto de una agresión en contra del acusado".

LOS HECHOS

En la sentencia dictada el 3 de marzo, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio por acreditado que el entonces capitán de Carabineros concurrió la noche del 28 de octubre de 2019 al sector de la Alameda, entre las calles Tenderini y San Antonio, para verificar un supuesto intento de saqueo.

La resolución estableció que en el lugar no se detectó ningún delito flagrante contra la propiedad y que tampoco se presentó denuncia por esos hechos ante el Ministerio Público.

El tribunal acreditó además que la víctima, Brandon Antonio González Benavides, lanzó un objeto contra un vehículo blindado de Carabineros y que posteriormente recibió impactos de disparos efectuados por Carvajal.

Según el fallo, "encontrándose de frente a él, y a una distancia de 13,9 metros, sin que medie agresión alguna ni presencia de terceros, el imputado apuntando su arma de fuego en 90° en dirección a la víctima, efectúa un disparo en su rostro, producto del cual uno de los perdigones impacta y penetra en la parte inferior de su ojo izquierdo, para luego, y una vez que la víctima se encontraba de espaldas, dispararle específicamente en su escápula y glúteo derechos".

La sentencia concluyó que la víctima sufrió "un traumatismo ocular grave por proyectil (balín) en órbita, que evoluciona con retinopatía esclopetaria, la cual compromete zona central de la retina (mácula) con pérdida de agudeza visual total e irrecuperable de ojo izquierdo y pérdida de la visión estereoscópica, a dos años de ocurrido el traumatismo".

Asimismo, determinó que "la víctima, en efecto, presenta en el ojo izquierdo, pérdida completa de su función visual, lo que constituye ceguera de carácter permanente e irrecuperable".

PURANOTICIA