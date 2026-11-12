Con respaldo transversal de 28 senadores: proponen rebajar impuesto a los combustibles y entregar ayudas a pymes y familias

En medio de las movilizaciones de camioneros por el alza de los combustibles, la senadora María José Gatica presentó un proyecto, donde solicita al Presidente José Antonio Kast adoptar medidas concretas para aliviar el impacto económico en las familias y las micro, pequeñas y medianas empresas. La propuesta cuenta con el respaldo transversal de 28 senadores de distintos partidos.

La iniciativa busca complementar las medidas anunciadas por el Ejecutivo con apoyos focalizados para los sectores que enfrentan mayores dificultades para absorber el incremento de sus costos, particularmente el transporte de carga y las pequeñas empresas.

La senadora dijo que “no podemos seguir mirando las movilizaciones de los camioneros como un problema aislado del transporte. Detrás de cada alza del combustible hay familias que ven cómo se encarece su vida, pequeños empresarios que deben absorber mayores costos y transportistas que tienen que decidir si pueden seguir trabajando o no. El Gobierno tiene que hacerse cargo de esa realidad”.

Gatica sostuvo que “no quiero que la respuesta del Estado sea simplemente pedirles a los camioneros que tengan paciencia o que hagan un esfuerzo por el país. Ese esfuerzo tiene que ser compartido. Si estamos enfrentando una crisis internacional que está golpeando directamente a quienes trabajan y producen, también se necesitan medidas concretas para ayudarlos a enfrentarla”.

Entre las medidas planteadas, con un horizonte máximo de 90 días, figuran evaluar una rebaja temporal del impuesto específico a las gasolinas, establecer beneficios tributarios para las pymes que utilizan vehículos en sus actividades productivas y reforzar la recuperación del impuesto al diésel para los transportistas de menor tamaño.

El acuerdo también propone priorizar transferencias directas a los hogares más vulnerables y solicitar al Ministerio de Hacienda antecedentes sobre el costo fiscal y los efectos distributivos de eventuales rebajas tributarias.

Al respecto, la parlamentaria advirtió que “no se trata de proponer rebajas indiscriminadas ni de comprometer recursos que el país no tiene. Se trata de entender que hay sectores que no pueden seguir absorbiendo solos el impacto de esta crisis. Las familias más vulnerables, las pymes y los pequeños transportistas necesitan un respaldo concreto y oportuno”.

La legisladora cuestionó que la respuesta del Ejecutivo se concentre en el corto plazo y afirmó que “no basta con anunciar que se van a limitar las alzas durante 90 días. Hay que preguntarse qué va a pasar con las familias y con quienes viven de transportar carga cuando ese plazo termine. No podemos administrar esta crisis únicamente mirando el próximo reajuste de los combustibles”.

Finalmente, Gatica señaló que “las movilizaciones son una señal de que existe una preocupación real en el mundo del transporte y productivo. El país necesita soluciones, no más postergaciones. Estamos planteando medidas acotadas, focalizadas y fiscalmente responsables, pero que permitan dar una respuesta a quienes hoy están haciendo un esfuerzo enorme para mantener sus actividades y sacar adelante a sus familias”.

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