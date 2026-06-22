Comunidad haitiana acusa que se utiliza la búsqueda de los niños reportados como desaparecidos para realizar control migratorio

La activista haitiana y directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, Michel-Ange Joseph, acusó que la búsqueda de niños de su país desaparecidos al llegar a Chile esconde un control de identidad masivo y persecución penal contra la población adulta en situación irregular.

En entrevista con radio Cooperativa, Joseph aseguró que "tenemos que hablar de miedo que se generó en las familias. Tenemos que decir que las personas están con terror. De hecho, no quieren salir sin sus documentos y cuando alguien toca su puerta tienen un miedo fuerte y piensan que están siendo víctimas como de acosos”.

Añadió que “las personas hoy están con miedo, están con terror y se sienten perseguidas".

La expresidenta del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Servicio Nacional de Migraciones de Chile complementó que "las personas quisieran que el Estado ubique más tranquilamente a los niños en vez de utilizar el nombre de ellos para hacer este escándalo público diciendo que los niños desaparecieron, siendo que hasta el día de hoy no ha habido reporte de desaparición de niños ni en nuestra comunidad ni en nuestras organizaciones".

Agregó que "existe esta preocupación (por las expulsiones). De hecho, he recibido la llamada de varias personas controladas, me han escrito por Facebook que la autoridad aprovecha hacer control migratorio”

“Solicitan documentos regulares o de todas las personas que viven en la casa. Están pidiendo carnet y aprovechan esto. Las personas ya sabían que el Gobierno quería deportar a las personas en situación irregular y no estarían listos tampoco para ser deportadas, porque en Haití no existen las condiciones mínimas", sostuvo.

Sobre las críticas que han surgido por el nutrido registro de adultos que ingresaban al país acompañando a menores haitianos, Michel-Ange Joseph explicó que la precariedad del transporte y las restricciones de conectividad obligan a las familias a delegar el cuidado del viaje en terceros de confianza.

"Una de las cosas que tenemos que tener claro es que no existen vuelos comerciales sobre Chile y Haití y sobre Haití y ningún país de la región (...) Muchas familias no han podido desplazarse para ir a buscar los niños ya sea por fondo, por dinero o por otras razones, porque con el límite que tiene el pasaporte haitiano a nivel mundial tampoco podemos hacer conexión ni escala en casi ningún país de la región y las personas de la misma comunidad se coordinan de alguna manera, ellos se ponen de acuerdo para poder viajar", aseguró.

Joseph indicó que "si el Estado chileno encuentra que es irregular que una sola persona acompañe a varios, que lo detengan desde el mismo aeropuerto y hagan sus respectivas búsquedas. Eso es normal, está bien”.

“No podemos decir que un Estado no haga investigación ni controle su frontera, pero el uso político que se dio a este asunto es realmente preocupante, porque las personas que acompañaban a menores de edad eran personas individuales y no toda la comunidad", añadió.

Joseph aseguró que “el fallo institucional es 100% responsabilidad del Estado chileno, de todas sus instituciones. Las personas individuales o los ciudadanos no tenemos la responsabilidad de regular lo que está irregular dentro de un mismo sistema. Y el procedimiento de reunificación familiar para las personas haitiana es uno de los procedimientos más engorrosos que existen".

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