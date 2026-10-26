"Como Presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad": Kast reconoce grave error por rebaja de condenas a agresores de menores

El mandatario admitió que "el Estado les falló" a las víctimas, anunció la suspensión inmediata de estas tramitaciones y la presentación de un proyecto de ley para prohibirlas de manera definitiva, ratificando además al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para liderar las soluciones y revisar caso a caso.
El presidente José Antonio Kast reconoció el error del Gobierno en la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, pero ratificó en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a quien encomendó liderar las medidas para corregir la situación.
El mandatario calificó el episodio como “es muy grave. Es profundamente doloroso y es totalmente inaceptable. No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna”.
"A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló", reconoció el mandatario. La declaración fue realizada en compañía del biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado; el ministro de la Segpres, José García Ruminot; el titular de Justicia, Fernando Rabat; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas.
Agregó que “como Presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde como Gobierno, que va más allá del Poder Ejecutivo. Nos hacemos cargo con todo el costo que ello tenga”.
“Para eso hay dos caminos. Uno, sacar a un ministro y a todo su equipo y dar por cerrado este tema. Ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema. El vacío legal que permitió que esto siguiera así, esperando, podría seguir hasta un próximo gobierno. El camino difícil es hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado. Ese es el camino que hemos elegido”, añadió.
El jefe de Estado aseguró que “la solución no era dejar que esto siguiera pasando, por eso hemos suspendido toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores. Por eso también estamos revisando caso a caso cada uno de estos decretos y vamos a usar todas las herramientas legales, administrativas, que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas”.
Asimismo, afirmó que “recogeremos las mociones parlamentarias que están hoy día en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados e implementaremos y presentaremos un proyecto de ley que, sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno para algún criminal que abusa o viola a un niño, y nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena. Nunca más”.
Al término de su declaración, Kast ratificó su respaldo al ministro Fernando Rabat y confirmó que continuará en el gabinete, pese a la controversia por las rebajas de condenas.
“El ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta, liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”, finalizó.
PURANOTICIA