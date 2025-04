"¡Cómo me haces esa pregunta!": Cathy Barriga fue captada por primera vez saliendo de su casa desde que abandonó la cárcel

Por primera vez desde que el tribunal modificó su prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno, Cathy Barriga fue vista saliendo de su vivienda en Peñaflor. La escena ocurrió este lunes, a menos de 24 horas de la audiencia de reformalización que podría cambiar nuevamente su situación judicial.

La exalcaldesa de Maipú debe cumplir con reclusión en su hogar entre las 22:00 y las 06:00 horas. En ese marco, su salida durante la jornada llamó la atención, siendo esta la primera vez que se le observa fuera de su domicilio desde que comenzó a regir la medida cautelar.

La exautoridad comunal evitó hacer declaraciones extensas. Solo se limitó a una breve respuesta cuando fue consultada sobre lo que espera de la audiencia que enfrentará este martes: “¡Cómo me haces esa pregunta! Déjame cerrar la puerta, por favor. No sé si reir o llorar“, expresó, mientras abordaba el asiento trasero de un vehículo particular.

Este martes será clave para el futuro de Barriga, ya que el Ministerio Público podría solicitar nuevamente la prisión preventiva en la audiencia de reformalización, dependiendo de los nuevos antecedentes que se expongan en la causa que la involucra.

PURANOTICIA