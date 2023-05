Comité legislativo de la Cámara presentará denuncia contra "Pastor Soto" tras agresión a diputadas

El Comité legislativo de la Cámara de Diputados presentará una denuncia contra Javier Soto, conocido como "Pastor Soto" por las agresiones que realizó contra parlamentarias.

Este miércoles, la diputada Marisela Santibáñez sufrió una agresión verbal por parte de Soto a las afueras del Congreso Nacional. Según consignó radio Biobío, el autodenominado líder religioso comentó que la muerte de la hija de Santibáñez tendría relación con la forma de ser de la legisladora.

Tras de este hecho, las parlamentarias Daniela Serrano (PC) y Marcela Riquelme (IND-FA) fueron atacadas físicamente por el sujeto, luego que ambas se acercaran a él para encararlo respecto a sus dichos contra Santibáñez.

Debido a esta situación, durante la sesión en la Sala de la Cámara Baja, la diputada Santibáñez se pronunció al respecto y manifestó que "esto afecta a mi familia (…) digan de mí lo que quieran, cuestionen todos mis actos, pero la muerte de un hijo no es un argumento para atacar a una política".

En esta línea, expresó que "si ustedes no me protegen, me voy a tener que proteger sola. Me voy a tener que proteger con mi gente". "Si llego a salir de esta Cámara porque cometo un delito, porque hago algo, porque tomo acciones, será porque ustedes no nos resguardaron", precisó la legisladora.

Por su parte, la diputada Serrano, indicó que "este ataque no solo se condice a un ataque verbal, sino a un ataque físico al que fuimos sometidas diputadas, y del cual también esperamos aportar todos los antecedentes a la Justicia y que la Cámara también se querelle".

En tanto, el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, anunció que "lo que hemos hecho es entregar la denuncia correspondiente a la Fiscalía Regional, tenemos una primera denuncia del 20 de marzo para que la Fiscalía inicie una investigación en contra de este señor. Luego de eso, hoy vamos a hacer nuevamente una denuncia por las nuevas agresiones que él ha cometido en contra de diputadas el día de hoy".

En ese sentido, sostuvo que van a "acompañar la acción legal que esperamos tomen las diputadas afectadas", y espera que esta acción tenga como "resultado una orden de alejamiento del edificio para evitar que continúe con las provocaciones y con las agresiones psíquicas, pero también como hemos visto hoy, agresiones físicas".

"En nuestra opinión es que ese señor es un peligro para la integridad física y psíquica de las víctimas que han sido afectadas por él, no debe estar cerca de este edificio", expresó Mirosevic.

Asimismo, enfatizó que "repudiamos de manera tajante acciones que nada tienen que ver con religión, con la libertad de culto, son propias de una persona fanática, extremista y agresiva que creo hay que sancionar y perseguir".

