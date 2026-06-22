Comisión revisora rechaza la acusación constitucional contra Grau y libelo llega con informe negativo a la Cámara

Los diputados Carlos Bianchi , Alejandro Bernales y Marcela Hernando rechazaron el libelo acusatorio contra el exministro de Hacienda.
La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, recomendó rechazar el libelo presentado por los partidos Republicano y Nacional Libertario, por lo que el libelo llegará negativo a la Cámara de Diputados.
La acción que contó además con las firmas de parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), Renovación Nacional (RN) y el Partido Social Cristiano (PSC), acusa al exsecretario de Estado de infringir la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas, particularmente por supuestos errores en la elaboración de proyecciones fiscales y el Informe de Finanzas Públicas.
Votaron en contra los diputados Carlos Bianchi (IND-PPD), Alejandro Bernales (PL) y Marcela Hernando (PR), mientras que la diputada Joanna Pérez (Demócratas) se abstuvo y Luis Sánchez (REP) fue el único en manifestarse a favor.
En la fundamentación de su voto, Bernales sostuvo que “durante el desarrollo de esta comisión no hemos conocido antecedentes que acrediten ocultamiento de información, engaño deliberado o actuaciones conscientemente contrarias al interés público. La pregunta que debemos hacernos es si estamos frente a pruebas suficientes o simplemente frente a un desacuerdo político respecto a una gestión pasada”.
Por su parte, Carlos Bianchi mencionó que “no existe ningún mérito jurídico, no existe ningún mérito jurídico para poder acoger esta acusación constitucional”.
A su vez, Joanna Pérez aseguró que “no me voy a estar para las trincheras. Yo represento al centro, guste a quien le guste, y sí, quiero que al país le vaya bien y estoy apoyando la gobernabilidad a un gobierno, pero también quiero decir que debemos ser responsables. Yo me voy a sostener en este caso y espero que la sala dirima”.
El republicano Luis Sánchez cuestionó: “¿Vamos a normalizar que un ministro embellezca artificialmente las cifras, engañando de esta forma a la ciudadanía y al Congreso?”.
Añadió que “creo que todos quienes detentamos algún tipo de autoridad pública tenemos una responsabilidad muy alta y es en instancias como esta que nos vemos enfrentados a esa decisión tan relevante, que la tomamos día a día, muchas veces, cómo nos mantenemos a la altura del mandato ciudadano que fue encomendado en nosotros más allá de nuestras simpatías doctrinales o ideológicas. Y es en esa convicción, de ese alto deber, que yo voto a favor de esta acusación constitucional”.
Finalmente, la presidenta de la instancia declaró que “hay conductas reprochables desde el punto de vista ético o moral, pero esas conductas tienen otro tipo de reproches, de la conciencia o sociales”.
Agregó que “para que sean exigibles jurídicamente como deberes, deben estar contempladas precisa y exactamente en la ley. La ley humana no prohíbe todos los vicios, sino los más graves, y principalmente aquellos que van en perjuicio de los demás, sin cuya prohibición no podría conservarse la sociedad humana. Esa precisión, colegas, no existe en este nivel, por lo que corresponde a su rechazo; por lo anterior, voto en contra de la acusación constitucional”.
Cabe señalar que este martes 23 se llevará a cabo la votación en general en la sala de la Cámara de Diputados.
PURANOTICIA