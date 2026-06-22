Comisión revisora rechaza la acusación constitucional contra Grau y libelo llega con informe negativo a la Cámara

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, recomendó rechazar el libelo presentado por los partidos Republicano y Nacional Libertario, por lo que el libelo llegará negativo a la Cámara de Diputados.

La acción que contó además con las firmas de parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), Renovación Nacional (RN) y el Partido Social Cristiano (PSC), acusa al exsecretario de Estado de infringir la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas, particularmente por supuestos errores en la elaboración de proyecciones fiscales y el Informe de Finanzas Públicas.

Votaron en contra los diputados Carlos Bianchi (IND-PPD), Alejandro Bernales (PL) y Marcela Hernando (PR), mientras que la diputada Joanna Pérez (Demócratas) se abstuvo y Luis Sánchez (REP) fue el único en manifestarse a favor.

En la fundamentación de su voto, Bernales sostuvo que “durante el desarrollo de esta comisión no hemos conocido antecedentes que acrediten ocultamiento de información, engaño deliberado o actuaciones conscientemente contrarias al interés público. La pregunta que debemos hacernos es si estamos frente a pruebas suficientes o simplemente frente a un desacuerdo político respecto a una gestión pasada”.

Por su parte, Carlos Bianchi mencionó que “no existe ningún mérito jurídico, no existe ningún mérito jurídico para poder acoger esta acusación constitucional”.

A su vez, Joanna Pérez aseguró que “no me voy a estar para las trincheras. Yo represento al centro, guste a quien le guste, y sí, quiero que al país le vaya bien y estoy apoyando la gobernabilidad a un gobierno, pero también quiero decir que debemos ser responsables. Yo me voy a sostener en este caso y espero que la sala dirima”.

El republicano Luis Sánchez cuestionó: “¿Vamos a normalizar que un ministro embellezca artificialmente las cifras, engañando de esta forma a la ciudadanía y al Congreso?”.

Añadió que “creo que todos quienes detentamos algún tipo de autoridad pública tenemos una responsabilidad muy alta y es en instancias como esta que nos vemos enfrentados a esa decisión tan relevante, que la tomamos día a día, muchas veces, cómo nos mantenemos a la altura del mandato ciudadano que fue encomendado en nosotros más allá de nuestras simpatías doctrinales o ideológicas. Y es en esa convicción, de ese alto deber, que yo voto a favor de esta acusación constitucional”.

Finalmente, la presidenta de la instancia declaró que “hay conductas reprochables desde el punto de vista ético o moral, pero esas conductas tienen otro tipo de reproches, de la conciencia o sociales”.

Agregó que “para que sean exigibles jurídicamente como deberes, deben estar contempladas precisa y exactamente en la ley. La ley humana no prohíbe todos los vicios, sino los más graves, y principalmente aquellos que van en perjuicio de los demás, sin cuya prohibición no podría conservarse la sociedad humana. Esa precisión, colegas, no existe en este nivel, por lo que corresponde a su rechazo; por lo anterior, voto en contra de la acusación constitucional”.

Cabe señalar que este martes 23 se llevará a cabo la votación en general en la sala de la Cámara de Diputados.

PURANOTICIA