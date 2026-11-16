Este lunes se dio cuenta en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y se llevó a cabo el sorteo que definió a los parlamentarios que formarán parte de la comisión investigadora.

Tras la elección desarrollada por sorteo en una tómbola, la instancia quedó conformada por mayoría opositora: Lorena Pizarro (PC), Lorena Fries (FA), Raúl Soto (PPD), Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL).

El legislador de Renovación Nacional votó a favor de la resolución que pedía la renuncia del secretario de Estado, mientras que Verdugo es militante de Libertarios, colectividad que ha advertido que de avanzar el libelo, impulsarían acusaciones contra los ministros de la Corte Suprema por también haber autorizado las rebajas de pena a condenados por delitos sexuales contra menores.

La comisión deberá discutir la acusación constitucional contra el titular de la cartera de Justicia, la cual tiene tres ejes principales: las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes; los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad; y una eventual infracción al principio de probidad.

Cabe señalar que la instancia dispondrá de un plazo de seis días, contados desde la comparecencia del acusado o desde que se acuerde continuar sin su defensa, para estudiar la acusación y pronunciarse al respecto.

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