Comisión Mixta aprueba por unanimidad que el Congreso pueda sesionar en Santiago ante circunstancias excepcionales

La Comisión Mixta integrada por cinco senadores y cinco diputados aprobó, por unanimidad, la posibilidad de que el Congreso Nacional pueda realizar sesiones de Sala en Santiago ante circunstancias excepcionales que impidan sesionar en su sede de Valparaíso.

El acuerdo, impulsado en el marco del trabajo conjunto entre el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, busca entregar una alternativa institucional para garantizar el funcionamiento del Poder Legislativo frente a situaciones extraordinarias.

“Era el único poder del Estado que estaba amarrado a una ciudad. Ante una inclemencia climática, ante un apagón de Internet o eléctrico, ante una imposibilidad de llegar a la sede de Valparaíso, el Congreso no estaba autorizado por ley para sesionar en otra parte, como sí lo puede hacer el presidente de la República o la Corte Suprema”, explicó Alessandri.

Núñez, en tanto, aseguró que “ésta es una buena noticia para el Congreso, para el proceso legislativo y para Chile.” En esa línea, sostuvo que “sesionar de manera especial en Santiago es hacer más eficiente el trabajo del Congreso Nacional. Agradezco a la comisión mixta y a su presidenta que por unanimidad se haya aprobado esta iniciativa y hayamos logrado consensuar un texto para que sea apoyando en la cámara y senado.”

Bajo ese contexto, afirmó que “avanzar en esto nos permitirá avanzar en varios proyecto de ley y temas que no han encontrado espacio en la agenda. Es un gran avance para el poder legislativo”.

La propuesta establece que, en casos excepcionales, el Congreso podrá autorizar sesiones especiales o extraordinarias en Santiago, siempre que exista el respaldo de tres cuartas partes de los comités parlamentarios, que representan a los jefes de bancada.

De esta manera, el acuerdo busca dar mayor flexibilidad al funcionamiento del Congreso ante emergencias climáticas, interrupciones de servicios esenciales u otras circunstancias que imposibiliten el desarrollo normal de las sesiones en Valparaíso.

El entendimiento alcanzado por unanimidad en la Comisión Mixta constituye un avance en la coordinación entre ambas cámaras para asegurar la continuidad del trabajo legislativo, manteniendo el carácter excepcional de esta alternativa y las condiciones establecidas para su autorización.

La medida no implica un cambio permanente de sede del Congreso, sino que habilita la posibilidad de sesionar extraordinariamente en Santiago cuando existan razones que lo justifiquen y se cumplan los requisitos establecidos.

(Imagen: Santiago Adicto)

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