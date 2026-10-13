Comisión del Senado aprueba proyecto que exige a médicos "devolver" su beca de especialidad en zonas extremas

Hasta el 11 de noviembre se fijó el plazo para presentar indicaciones al proyecto que reduce la movilidad de los médicos que cumplen su periodo asistencial en las zonas extremas y territorios especiales. Esto luego que las y los integrantes de la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales aprobaran las ideas matrices por unanimidad.

A la moción de autoría de los senadores Enrique Lee y Alejandro Kusanovic en primer trámite, adhirieron las senadoras Danisa Astudillo y Camila Flores, y los senadores Karim Bianchi, Miguel Ángel Calisto, Fidel Espinoza, Carlos Kuschel y Renzo Trisotti.

PROYECTO

Cabe consignar que el Estado financia la formación de médicos especialistas y subespecialistas a través del sistema público. Como contraprestación directa, la legislación contempla el Período Asistencial Obligatorio (PAO), concebido como un deber insustituible de retorno y permanencia en los territorios que presentan brechas críticas de capital humano avanzado, especialmente en las regiones y localidades más apartadas del país.

Hoy las cauciones o multas pecuniarias contempladas ante el incumplimiento del PAO no generan un desincentivo real. De esta manera, no pocos profesionales optan por pagar dichas sumas para liberarse de su obligación asistencial e integrarse de inmediato al sector privado o a los grandes centros urbanos del país, principalmente en la Región Metropolitana.

Dado lo anterior, el proyecto establece un mecanismo especial de permuta o movilidad territorial restringido y obligatorio exclusivamente entre zonas extremas y territorios especiales (tales como las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena, junto a territorios especiales como Isla de Pascua, Juan Fernández y provincias aisladas como Palena), resguardando que el conocimiento avanzado permanezca en los territorios que verdaderamente lo necesitan.

TEXTO PROPUESTO

"Con todo, los profesionales becados con cargo a fondos o destinaciones de zonas extremas o territorios especiales sólo podrán acceder al cumplimiento de su período asistencial en un establecimiento ubicado en otra zona definida como extrema o territorio especial del país, tales como las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, o en territorios especiales y localidades aisladas como Isla de Pascua, Juan Fernández y la Provincia de Palena", señala.

Agrega que "en caso de que el profesional rehusare cumplir su obligación en la zona de origen sin contar con la autorización de movilidad regulada en este artículo, se configurará el incumplimiento injustificado que gatilla la inhabilitación sancionada en los incisos precedentes".

INDICACIONES

En la sesión del miércoles 7 de octubre, el Ejecutivo esbozó algunas indicaciones que presentará en la siguiente etapa. En tal sentido, la jefa (S) de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas (DIGEDEP) del Ministerio de Salud, María Gabriela Hoffmann hizo ver la pertinencia de la propuesta complementando parte de su redacción en el siguiente sentido.

Si un médico pide cambio de zona, podría trasladarse a otra región extrema. Si argumenta que no puede ser trasladado de manera excepcional con razones fundadas, el director del Servicio de Salud respectivo deberá defender el caso.

También se acordó la necesidad de que esta ley sea aplicable a todos los médicos que cursan especialidad primaria y también los de subespecialidad. Ahora si el médico se opone a esta ley, será multado e inhabilitado. Con todo, el Ministerio de Salud tendrá la obligación de informar estos casos una vez al año, a la Comisión de Zonas Extremas.

Es importante consignar que los profesionales que estudian una especialidad médica cursan tres años en promedio, por lo que deben trabajar seis años bajo el sistema PAO, mientras que aquellos que estudian una subespecialidad, lo hacen por dos años, de allí que deban ‘devolver’ cuatro.

En general, los profesionales postulan al lugar donde quieren especializarse. Pueden hacerlo a través del ministerio o los Servicios de Salud. También incide el rendimiento que se obtuvo en la carrera, lo que fija un ranking. En el caso de las zonas extremas, se busca incentivar que los médicos lleguen a esos lugares haciendo que la 'devolución' sea equivalente a los años de formación. Por ejemplo, si se estudió tres años, se trabaje después solo tres años y no seis como es en el resto del país.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA