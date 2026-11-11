Comisión de Transportes del Senado aprueba por unanimidad proyecto que busca dar certezas a pequeños camioneros

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobó en general y por unanimidad el proyecto que modifica el Código de Comercio para regular las condiciones de contratación y pago de los servicios de transporte de carga por carretera prestados por empresas de menor tamaño.

La iniciativa busca establecer reglas claras para los transportistas, incluyendo el pago de sus servicios en un plazo máximo de 30 días y compensaciones por tiempos de espera.

También apunta a evitar que la participación de intermediarios retrase los pagos o dificulte el cobro de los servicios. La aprobación se produjo en medio del paro de camioneros.

Durante este miércoles, Flores y Núñez se reunieron con representantes del sector para escuchar y abordar sus petitorios. “Muchos camioneros deben entregar una carga y esperan más de 30 horas para que la reciban. Ese tiempo perdido muchas veces no se contabiliza y, por lo tanto, tampoco se cobra. Además, buscamos evitar que los intermediarios o terceros que participan en la relación entre el camionero y quien recibe la carga entorpezcan la prestación del servicio, retrasen los pagos o, derechamente, impidan que se les pague”, señaló Flores.

La senadora, quien preside la Comisión de Transportes, manifestó su conformidad con el avance de la iniciativa y recordó que impulsarla fue un compromiso asumido junto a Núñez en la reunión con los camioneros.

“En el ámbito legislativo y dentro de nuestras facultades constitucionales, haremos lo que sea necesario para ayudar a descomprimir este conflicto social. Con la aprobación unánime y transversal de este proyecto, estamos dando señales claras de nuestra voluntad política de hacerlo”, concluyó.

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