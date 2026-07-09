Comisión de Trabajo del Senado aprueba proyecto de reconstrucción tras acuerdo por franquicia Sence

La Comisión de Trabajo del Senado aprobó durante la noche de este miércoles el proyecto de reconstrucción, iniciativa que fue despachada a la Comisión de Hacienda, donde este jueves continuará su tramitación en las materias de su competencia.

Durante la sesión, la instancia integrada por la senadora Andrea Balladares y los senadores Luciano Cruz-Coke —quien preside la comisión—, Gastón Saavedra, Arturo Squella y Daniel Núñez analizó las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

En representación del Gobierno, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, y el director nacional del Sence, Rodrigo Valdivia, fueron los encargados de explicar las modificaciones incorporadas al proyecto. Entre ellas, la principal fue la mantención de la franquicia Sence.

"En el proyecto original se eliminaba la franquicia Sence, pero ahora se la modifica para dotarla de calidad, fiscalización y eficiencia. La idea es fortalecer el sistema con más control en el uso de los recursos", explicaron.

Asimismo, las autoridades anunciaron que el Gobierno presentará un proyecto para modernizar el Sence. En ese contexto, los senadores solicitaron que la iniciativa ingrese con carácter de urgencia, considerando la necesidad de fortalecer la capacitación y cualificación de la mano de obra, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

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