Comisión de la Cámara aprueba unánimemente citar a autoridades por pérdidas del Fondo E y potencial impacto en la PGU

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la solicitud del diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) para citar al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, con el objetivo de obtener antecedentes sobre las pérdidas asociadas a inversiones de las AFP que impactaron al Fondo E, las advertencias previas respecto de estos riesgos y las medidas adoptadas por el regulador.

Además, la instancia también extenderá la convocatoria a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a la Subsecretaría de Hacienda, a este último por el potencial impacto en la PGU.

Durante la sesión de este martes, el diputado Teao planteó la necesidad de esclarecer las decisiones de inversión que derivaron en fuertes pérdidas de valoración y el rol que tuvieron los organismos encargados de supervisar el sistema.

“Estamos hablando de cerca de 7.700 millones de dólares en pérdidas de valoración de estas operaciones y de una caída real acumulada del 10,39% en el Fondo E durante los primeros nueve meses de este año, precisamente el fondo considerado más conservador”, expuso.

El parlamentario indicó que es necesario abordar la existencia de advertencias previas, como las del Banco Central, sobre la creciente exposición de las AFP a instrumentos financieros vinculados a las tasas de interés de Estados Unidos.

“Necesitamos conocer por qué, pese a esas advertencias, no se establecieron antes límites efectivos que permitieran controlar estos riesgos”, planteó.

“No podemos permitir que una situación de esta magnitud quede sin esclarecerse, especialmente cuando estamos hablando de los ahorros previsionales de miles de familias chilenas”, agregó.

Teao resaltó también que la Comisión extendiera la citación a la CMF para tener sus observaciones sobre la competencia de las inversiones.

Asimismo, destacó la convocatoria a la Subsecretaría de Hacienda para que detalle de qué manera las pérdidas de los fondos previsionales podrían incidir en los cálculos vinculados al financiamiento y pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Los ahorros de los trabajadores no pueden quedar expuestos a riesgos desmedidos sin que nadie responda por las decisiones adoptadas”, concluyó.

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